Neue Pläne für Grazer Herrengasse: Das soll sich künftig ändern

Auf die Grazer Innenstadt kommen 2027 umfangreiche Bauarbeiten zu. Schon im März geht es am Hauptplatz los, im Sommer folgt die Herrengasse. Doch es könnte sich noch mehr verändern.

Für Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ) steht deshalb fest: Wenn schon gebaut wird, sollte die Gelegenheit auch genutzt werden, um die Herrengasse langfristig attraktiver zu gestalten.

Für Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ) steht deshalb fest: Wenn schon gebaut wird, sollte die Gelegenheit auch genutzt werden, um die Herrengasse langfristig attraktiver zu gestalten.

Wer regelmäßig durch die Grazer Herrengasse spaziert, einkauft oder eines der Lokale besucht, muss sich im kommenden Jahr auf Bauarbeiten einstellen. Im Sommer 2027 werden die Straßenbahngleise erneuert. Doch bereits Monate zuvor beginnen Arbeiten an anderen Stellen der Innenstadt. Für Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ) steht deshalb fest: Wenn schon gebaut wird, sollte die Gelegenheit auch genutzt werden, um die Herrengasse langfristig attraktiver zu gestalten. Seine Vorstellungen reichen von zusätzlichen Gastgärten über öffentliche Sitzgelegenheiten bis hin zu mehr Grün und Schatten.

Schon im März beginnen die ersten Arbeiten

Die Bauarbeiten in der Grazer Innenstadt sollen in mehreren Etappen erfolgen. Den Anfang macht am 8. März 2027 der Hauptplatz. Dort werden im Bereich zwischen der Sporgasse und dem nördlichen Haltestellenbereich Leitungen ausgetauscht. Ab 8. Mai 2027 folgen weitere Arbeiten im Bereich Eisernes Tor. In den Sommerferien steht schließlich die Erneuerung der Straßenbahngleise in der Herrengasse auf dem Programm. Damit wird die Innenstadt bereits Monate vor dem eigentlichen Gleistausch zur Baustelle. Welche konkreten Auswirkungen die einzelnen Bauphasen auf den Verkehr und die Erreichbarkeit der Geschäfte haben werden, geht aus der vorliegenden Aussendung nicht hervor.

Was sich in der Herrengasse verändern könnte

Wirtschaftsstadtrat Apfelknab möchte die geplanten Arbeiten zum Anlass nehmen, über die Zukunft der Herrengasse nachzudenken. Aus seiner Sicht sollte die zentrale Einkaufsstraße nicht nur technisch erneuert, sondern auch als Aufenthaltsort aufgewertet werden. Konkret schlägt er vor, zusätzliche Gastgärten, frei zugängliche Sitzgelegenheiten und Möglichkeiten für Baumpflanzungen zu prüfen. Auch weitere Schattenspender könnten seiner Vorstellung nach künftig eine größere Rolle spielen. „Unser Leitgedanke muss lauten: Verweilen statt eilen“, erklärt Apfelknab. Die Herrengasse solle ein Ort sein, an dem Menschen nicht nur ihre Einkäufe erledigen, sondern sich auch gerne länger aufhalten. Öffentliche Sitzmöglichkeiten könnten dabei ebenso helfen wie mehr Grün und zusätzliche Flächen für die Gastronomie. Beschlossen sind diese Veränderungen allerdings noch nicht. Es handelt sich um Vorschläge des Wirtschaftsstadtrats, die erst geprüft und mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden müssten.

Sorge um die Geschäfte während der Bauzeit

Neben der künftigen Gestaltung beschäftigt Apfelknab vor allem die wirtschaftliche Situation der Betriebe entlang der betroffenen Straßen. Bauarbeiten können für Geschäfte und Gastronomiebetriebe eine Herausforderung darstellen, etwa wenn Zugänge erschwert werden oder weniger Menschen die betroffenen Bereiche besuchen. Der Wirtschaftsstadtrat fordert deshalb, rechtzeitig vor Baubeginn über mögliche finanzielle Hilfen zu entscheiden. „Mir ist bislang keine geplante Baustellenförderung bekannt, die mögliche Umsatzeinbußen abfedern könnte“, erklärt Apfelknab. Er spricht sich dafür aus, betroffene Unternehmen während der Bauzeit gezielt zu unterstützen. Wie eine solche Förderung konkret aussehen und finanziert werden könnte, lässt er vorerst offen.

Eigene Projektgruppe soll Vorschläge erarbeiten

Damit die unterschiedlichen Interessen frühzeitig berücksichtigt werden, fordert Apfelknab die Einrichtung einer Projektgruppe. Darin sollen die zuständigen Stellen gemeinsam mit Vertretern der ansässigen Unternehmen mögliche Verbesserungen für die Herrengasse erarbeiten. Sein Ziel ist es, notwendige Bauarbeiten und gestalterische Maßnahmen möglichst aufeinander abzustimmen.