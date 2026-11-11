Neue Chefin im Grazer Sozialamt: Sie übernimmt jetzt die Leitung

Im Grazer Sozialamt gibt es eine neue Führung: Eva Christina Seiler wurde am Mittwoch offiziell als Leiterin angelobt. Die gebürtige Grazerin bringt viel Erfahrung mit und kennt die Abteilung bereits seit Jahren.

Im Grazer Sozialamt steht Eva Christina Seiler nun offiziell an der Spitze. Am Mittwoch wurde die gebürtige Grazerin im Rahmen einer kleinen Feier als neue Leiterin angelobt. Für die zweifache Mutter ist es keine völlig neue Umgebung: Sie arbeitet bereits seit April 2021 im Sozialamt der Stadt Graz und kennt damit sowohl die Abläufe als auch die Herausforderungen der Abteilung.

Von New York ins Grazer Sozialamt

Der berufliche Weg der neuen Sozialamtsleiterin verlief alles andere als geradlinig. Seiler studierte Psychologie an der Universität Graz und begann außerdem ein Studium der Musik und Philosophie. Hinzu kommt eine Ausbildung zur Klinischen und Gesundheitspsychologin. Auch internationale Erfahrungen bringt sie mit: Drei Jahre verbrachte sie in New York. Beruflich war sie unter anderem beim Unternehmen Philips, bei den Vereinigten Bühnen Graz, beim Institut für Arbeitsmarktbetreuung und -forschung Steiermark sowie bei der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH tätig. Im April 2021 wechselte sie schließlich zur Stadt Graz. Dort übernahm sie die Fachbereichsleitung für Sozialarbeit, Soziale Dienste und Wohnen im Sozialamt.

Offizielle Angelobung im Grazer Rathaus

Bei der Amtseinführung waren mehrere Mitglieder der Grazer Stadtregierung anwesend. Magistratsdirektor Martin Haidvogl nahm die Angelobung gemeinsam mit Stadtrat Manfred Eber vor, der Bürgermeisterin und Vizebürgermeisterin vertrat. Auch die Stadträte Robert Krotzer und Kurt Hohensinner sowie Vertreter der Personalvertretung und des Sozialamts nahmen an der Feier teil. Haidvogl erklärte, dass die persönliche Amtseinführung bei neuen Abteilungsleitungen zur gelebten Praxis der Stadt gehöre. Stadtrat Manfred Eber bezeichnete Seiler als Kennerin des Hauses und wünschte ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg.

„Mit Ernsthaftigkeit, Demut und viel Energie“

Für die neue Leiterin war die Angelobung auch ein persönlicher Moment. Sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und machte deutlich, wie sie ihre neue Aufgabe angehen möchte. „Danke für diesen wertschätzenden Moment und den Vertrauensvorschuss. Ich gehe mit Ernsthaftigkeit, Demut und viel Energie an die Arbeit und kann dabei auf ein tolles Team mit viel Erfahrung zurückgreifen“, erklärte Seiler. Abseits ihres Berufs spielt Musik eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Die Grazerin ist leidenschaftliche Klavierspielerin und engagiert sich ehrenamtlich beim Leichtathletikverein ATSE Graz. Auch ihre beiden Kinder sind dort als Trainerinnen beziehungsweise Trainer aktiv.