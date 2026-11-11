„Kein Risiko eingehen“: Beliebter Krampuslauf in Graz-Umgebung abgesagt

Die Vorfreude auf den Krampuslauf in der Weihermühle dürfte bei vielen bereits groß gewesen sein. Doch daraus wird heuer zumindest am ursprünglich geplanten Termin nichts.

Die Vorfreude auf den Krampuslauf in der Weihermühle dürfte bei vielen bereits groß gewesen sein. Doch daraus wird heuer zumindest am ursprünglich geplanten Termin nichts.

Die Vorfreude auf den Krampuslauf in der Weihermühle dürfte bei vielen bereits groß gewesen sein. Doch daraus wird heuer zumindest am ursprünglich geplanten Termin nichts. Die Veranstalter des Erlebnisbads Weihermühle in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) haben bekannt gegeben, dass die Veranstaltung am Freitag, dem 13. November, nicht stattfinden kann. Ausschlaggebend ist die Wetterprognose für die kommenden Tage.

Regen macht Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung

Wie das Veranstaltungsteam mitteilt, werden für Freitag Regenfälle erwartet. Dadurch könnte der Untergrund rutschig werden und sowohl für die teilnehmenden Krampusgruppen als auch für Besucherinnen und Besucher zur Gefahr werden. Die Verantwortlichen haben sich deshalb entschieden, den Krampuslauf abzusagen. „Die Sicherheit unserer Besucher, Krampusgruppen und Mitwirkenden steht für uns an erster Stelle. Wir möchten kein Risiko eingehen“, heißt es in der Mitteilung. Ob die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, ist bis dato nicht bekannt. Das Veranstaltungsteam bedankt sich bei allen Betroffenen für ihr Verständnis.