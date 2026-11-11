Derzeit läuft am Grazer Grillweg ein Feuerwehreinsatz. Ein Leser berichtet gegenüber 5 Minuten von einem Brand im vierten Stock. Die Berufsfeuerwehr Graz bestätigt den laufenden Einsatz. Fünf Fahrzeuge sind vor Ort.

Derzeit ist die Berufsfeuerwehr Graz am Grillweg im Einsatz. Ein Leser machte 5 Minuten auf das Geschehen aufmerksam und berichtete, dass es im vierten Stock eines Gebäudes brennen soll. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt die Berufsfeuerwehr Graz, dass derzeit ein Einsatz läuft. Wie die Berufsfeuerwehr gegenüber 5 Minuten bestätigt, stehen aktuell fünf Fahrzeuge im Einsatz. Nähere Informationen zum genauen Einsatzgeschehen liegen derzeit noch nicht vor. Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.