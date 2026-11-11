„F*ck Me Amadeus“: Grazer Tuntenball enthüllt neues Motto

Mozart, Falco und jede Menge Extravaganz: Der Grazer Tuntenball hat sein Motto für 2027 enthüllt. Unter „F*ck Me Amadeus“ wird der Congress zur Bühne für Glamour und Vielfalt. Auch der Start des Ticketverkaufs steht fest.

Unter dem Motto „F*ck Me Amadeus“ treffen am 20. Februar 2027 barocke Kostüme auf moderne Drag-Kunst und Falcos Musik auf eine queere Neuinterpretation. Am Mittwochabend wurde das bislang geheim gehaltene Motto bei einer Veranstaltung in Wien offiziell präsentiert. Gleichzeitig steht nun fest, wann die Tickets erhältlich sein werden.

Aus Falcos Welthit wird „F*ck Me Amadeus“

Die Inspiration für das neue Motto kommt von zwei der bekanntesten Persönlichkeiten der österreichischen Musikgeschichte: Wolfgang Amadeus Mozart und Falco. Dessen Welthit „Rock Me Amadeus“ wurde für den Tuntenball neu interpretiert. Dafür entstand eigens ein Musikvideo, in dem Drag-Artist XTZ in die Rolle eines queeren Amadeus schlüpft. XTZ gewann 2026 das Tuntenball Drag Race. Der neue Songtext stammt von Tuntenball-Moderatorin Grazia Patricia. Inhaltlich geht es um Selbstbestimmung, gesellschaftliche Erwartungen und die Freiheit, die eigene Identität zu leben. Gedreht wurde das Musikvideo an zwei Grazer Schauplätzen: im Congress Graz und in der Postgarage. Für die aufwendigen Kostüme arbeitete das Produktionsteam unter anderem mit Life Costumes, dem Kostümfundus des früheren Wiener Life Balls, zusammen.

©Der Schindler Unter dem Motto „F*ck Me Amadeus“ treffen am 20. Februar 2027 barocke Kostüme auf moderne Drag-Kunst und Falcos Musik auf eine queere Neuinterpretation.

„Laut, schrill und provokant“

Hinter dem auffälligen Motto steckt nach Angaben der Veranstalter eine bewusste Botschaft. „Mozart war seiner Zeit voraus, Falco hat Konventionen gebrochen – und genau diesen mutigen, unangepassten österreichischen Geist leben wir auch am Tuntenball“, erklärt Organisator Joe Niedermayer. Der Ball wolle damit nicht nur unterhalten, sondern auch gesellschaftliche Fragen aufgreifen. Im Mittelpunkt stehe die Vorstellung, dass Kultur und Tradition von unterschiedlichen Menschen geprägt werden und sich ständig weiterentwickeln. Auch die Diskussionen rund um queere Sichtbarkeit beim Aufsteirern werden im Konzept ausdrücklich angesprochen. „Denn Kultur und Tradition gehören uns allen, und wir alle gestalten sie mit!“, betont Niedermayer.

©Der Schindler Die Inspiration für das neue Motto kommt von zwei der bekanntesten Persönlichkeiten der österreichischen Musikgeschichte.

Drag Race, Mitternachtsshow und große Eröffnung

Für den Ballabend am Samstag, dem 20. Februar 2027, ist bereits ein umfangreiches Programm angekündigt. Den Auftakt gestalten Grazia Patricia und die Certified Divas mit einer Opening Show. Auch das Finale des Tuntenball Drag Race wird wieder im Congress ausgetragen. In der Jury sitzen Miss Ivanka T., Ginger Foux und XTZ. Um Mitternacht ist außerdem ein Auftritt von Xidi & Päm geplant. Für die musikalische Begleitung sorgt die eXcite Gala Band. Weitere Künstlerinnen und Künstler sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Wer selbst beim Drag Race antreten möchte, muss nicht bis Februar warten. Bereits am 28. November 2026 findet in der Grazer Postgarage die Vorausscheidung statt. Dort wird entschieden, welche Drag-Artists beim Tuntenball um den Titel kämpfen dürfen.

©Der Schindler Für den Ballabend am Samstag, dem 20. Februar 2027, ist bereits ein umfangreiches Programm angekündigt.

Ticketverkauf startet am Freitag

Wer beim Tuntenball 2027 dabei sein möchte, kann sich den kommenden Freitag vormerken. Der Vorverkauf beginnt am 13. November 2026 um 12 Uhr. Tickets werden sowohl online über die offizielle Tuntenball-Website als auch an mehreren Vorverkaufsstellen angeboten. In Graz sind Karten unter anderem bei Frida Tattoo, Lustspiel, tag.werk, Manuel Carlos Hair & Beauty und im Community Center Feel Free erhältlich. Auch in Wien gibt es mit der Buchhandlung Löwenherz eine Vorverkaufsstelle. Für alle, die noch nach einer passenden Verkleidung suchen, haben die Veranstalter eine sogenannte „Style Bible“ veröffentlicht. Die eigens produzierte Fotostrecke zeigt mögliche Kostümideen rund um Mozart, Falco und barocke Extravaganz.

Tuntenball unterstützt queere Menschen

Hinter dem glamourösen Ballabend steht auch ein sozialer Zweck. Der Reinerlös kommt den Projekten der RosaLila PantherInnen zugute. Der Verein setzt sich unter anderem für die Rechte queerer Menschen ein und bietet Beratung sowie Unterstützung an. Nach Angaben der Veranstalter haben Kürzungen öffentlicher Förderungen die finanzielle Situation des Vereins zusätzlich erschwert. Mit den Einnahmen des Tuntenballs sollen deshalb weiterhin wichtige Angebote unterstützt werden. „Mit den Erlösen des Tuntenballs können wir diesen sozialen Kahlschlägen zumindest ein kleines Stück entgegenwirken“, erklärt Niedermayer.