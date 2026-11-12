30 Länder, ein Titel: In Graz steigt erstmals die Poetry-Slam-EM

Drei Tage lang dreht sich in Graz alles um Worte, Emotionen und die Frage, wer Europas beste Poetry-Slam-Stimme ist. Von 19. bis 21. November 2026 treffen 30 nationale Meisterinnen und Meister aus ganz Europa aufeinander. Sie kämpfen um den Europameistertitel und um die Chance, bei der Weltmeisterschaft 2027 in Japan anzutreten. Dass die Europameisterschaft erstmals nach Österreich kommt, ist für die Grazer Poetry-Slam-Szene ein besonderer Moment.

©Sebastian Neugebauer Organisiert wird die Europameisterschaft vom Slam Kollektiv Graz gemeinsam mit Katharina Wenty und Florian Joham.

Graz wird zur Bühne für Europas Slam-Elite

Seit mehr als 15 Jahren werden Europameisterschaften im Poetry Slam ausgetragen. In Graz gibt es die Szene seit beinahe zwei Jahrzehnten. Nun richtet die Stadt erstmals den internationalen Wettbewerb aus. Organisiert wird die Europameisterschaft vom Slam Kollektiv Graz gemeinsam mit Katharina Wenty und Florian Joham. Bereits seit 2023 laufen die Vorbereitungen. „Graz wird zum Herz der europäischen Poetry-Slam-Szene“, lautet die Botschaft der Veranstalter. Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 19. November, eine Eröffnungsveranstaltung im Orpheum Extra. Mit dabei ist unter anderem der amtierende Europameister Valerio Moser aus der Schweiz. Auch der österreichische Vize-Weltmeister von 2025, Emil Kaschka aus Tirol, der aktuelle österreichische Meister Der Geist des Frühlings sowie die steirische Meisterin Vali Georgieva stehen auf dem Programm.

©Fettinger Fotografie Die Vorarlbergerin Lia Hartl, österreichische Meisterin von 2025, tritt im ersten Halbfinale an.

30 Talente kämpfen um zehn Finalplätze

Am Freitag, dem 20. November, wird es ernst. Im Next Liberty finden die beiden Halbfinalbewerbe statt. Jeweils 15 nationale Meisterinnen und Meister treten gegeneinander an. Nur zehn von ihnen schaffen den Sprung ins große Finale. Für die Teilnehmenden steht dabei mehr als der Europameistertitel auf dem Spiel: Mit einem Finalplatz sichern sie sich zugleich die Teilnahmeberechtigung für die Poetry-Slam-Weltmeisterschaft 2027 in Japan. Auch Österreich ist vertreten. Die Vorarlbergerin Lia Hartl, österreichische Meisterin von 2025, tritt im ersten Halbfinale an. Moderiert werden die Bewerbe von bekannten Persönlichkeiten der österreichischen Poetry-Slam-Szene. Unter anderem führen Francesca Herr, Fabian Navarro, Elif Duygu und Yasmo durch die Veranstaltungen.

Das Publikum entscheidet mit

Der Höhepunkt folgt am Samstag, dem 21. November. Dann stehen im Next Liberty die zehn besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Bühne. Wer am Ende tatsächlich um den Europameistertitel kämpfen darf, entscheidet auch das Publikum. Aus den zehn Finalisten werden zunächst die besten drei für das entscheidende Stechen ausgewählt. Erst danach steht fest, wer sich Europas Poetry-Slam-Krone aufsetzen darf. Auf die Siegerin oder den Sieger wartet eine besondere Auszeichnung: eine handgeschmiedete Medaille des Grazer Künstlers Noah Layr vom Atelier Schmuckes. Durch das Finale führen Katharina Wenty und Elif Duygu. Auch Titelverteidiger Valerio Moser wird noch einmal als Gastkünstler auftreten.

„Ein bisschen poetisches Song Contest-Feeling“

Die Vorbereitungen für das internationale Ereignis waren aufwendig. Schließlich müssen nicht nur 30 nationale Meisterinnen und Meister, sondern auch zahlreiche Veranstalter aus unterschiedlichen Ländern nach Graz gebracht werden. „Es ist eine logistische Herausforderung, 30 MeisterInnen und 30 VeranstalterInnen aus 30 Ländern für wenige Tage nach Graz zu holen“, erklärt Organisator Yannick Steinkellner. Eine weitere Besonderheit: Damit das Publikum die Auftritte unabhängig von der jeweiligen Sprache verfolgen kann, werden die Texte vorab übersetzt und während der Veranstaltungen eingeblendet. Möglich macht das eine Zusammenarbeit mit den Translationswissenschaften der Universität Graz. Die Veranstaltungen werden außerdem auf Deutsch und Englisch moderiert. Für Slam-Fans, die nicht persönlich dabei sein können, sind Livestreams der Bewerbe im Next Liberty geplant. Steinkellner beschreibt die Atmosphäre, die man sich für Graz erhofft, mit einem Augenzwinkern: „Für uns ist die europäische Meisterschaft im Poetry Slam ein bisschen poetisches Song Contest-Feeling, das wir ja leider nicht in Graz spüren konnten.“