Feuer im 4. Stock: Zwei Menschen am Grazer Grillweg gerettet

Dichter Rauch im vierten Stock, ein verrauchtes Stiegenhaus: Bei einem Wohnungsbrand am Grazer Grillweg mussten am Mittwochabend zwei Menschen von der Feuerwehr gerettet werden. 25 Einsatzkräfte standen im Einsatz.

Was am Mittwochabend (11. November 2026) zunächst als Feuerwehreinsatz am Grazer Grillweg bekannt wurde, stellte sich als Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung heraus. Zwei Menschen mussten aus dem verrauchten Fluchtwegbereich im vierten Stock gerettet werden. Insgesamt standen 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz. Bereits am Abend hatte ein Leser 5 Minuten auf das Feuer aufmerksam gemacht, hier zum Nachlesen: „Im 4. Stock brennt’s“: Feuerwehreinsatz am Grazer Grillweg. Nun liegen die offiziellen Informationen der Feuerwehr vor.

©BF Graz Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits dichter Rauch im Fluchtwegbereich des vierten Obergeschosses ausgebreitet.

Zwei Menschen aus verrauchten Bereich gerettet

Um 20.13 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Zimmerbrand in einer Wohnanlage am Grillweg alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits dichter Rauch im Fluchtwegbereich des vierten Obergeschosses ausgebreitet. Auch das Stiegenhaus war verraucht. Die Feuerwehr reagierte umgehend und schickte zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung und zur Sicherung des Fluchtwegs in das Gebäude. Für zwei Personen war der Weg durch den Rauch nicht mehr ohne Weiteres passierbar. Sie mussten mithilfe spezieller Fluchtfiltermasken aus dem betroffenen Bereich gerettet werden. Anschließend wurden beide medizinisch versorgt.

Feuerwehr kontrolliert sämtliche Wohnungen

Während die Atemschutztrupps im Inneren des Gebäudes arbeiteten, wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht. Damit kontrollierten die Einsatzkräfte angrenzende Wohnungen von außen auf eine mögliche Verrauchung. Der Brand selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die starke Rauchentwicklung machte jedoch weitere Maßnahmen notwendig. Drei Hochleistungslüfter wurden eingesetzt, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen. Zusätzlich mussten sämtliche Wohnungen im betroffenen Stockwerk kontrolliert werden. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz vor Ort. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Warum das Feuer in der Wohnanlage ausgebrochen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die genaue Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Schon wieder ein Brand am Grillweg

Für die Bewohner am Grazer Grillweg ist es nicht der erste größere Brandeinsatz in diesem Jahr. Bereits im April 2026 war in einem Wohnkomplex ein Feuer ausgebrochen. Damals schlugen die Flammen vom Erdgeschoss bis in höhere Stockwerke, 13 Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, 5 Minuten hat damals berichtet: Dichte Rauchwolken über Graz: Feuerwehren im Großeinsatz. Mehrere Wohnungen waren danach nicht mehr bewohnbar. Ermittlungen ergaben, dass im Bereich eines Kellerabteils brennbares Material entzündet worden war.

©BF Graz Insgesamt waren sechs Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 08:36 Uhr aktualisiert