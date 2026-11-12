Tagelang verhüllt: Jetzt zeigt sich der riesige Christbaum in Graz

Tagelang blieb der riesige Christbaum bei Kastner & Öhler in Graz verhüllt. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Der fast 13 Meter hohe Baum erstrahlt in ungewöhnlichem Schmuck. Auch ein beliebter Weihnachtsklassiker ist zurück.

Wer in den vergangenen Tagen durch die große Halle von Kastner & Öhler in der Grazer Sackstraße spazierte, konnte ihn kaum übersehen. Allerdings war noch nicht zu erkennen, wie der riesige Christbaum heuer aussehen würde. Erstmals blieb er bis zu seiner feierlichen Enthüllung verhüllt. Am Mittwoch fiel schließlich die Hülle und zum Vorschein kam ein fast 13 Meter hoher Weihnachtsbaum, der heuer ganz im Zeichen Italiens steht.

Acht Menschen schmückten den riesigen Baum

Statt ausschließlich auf klassischen Weihnachtsschmuck zu setzen, hat sich das achtköpfige Dekorationsteam diesmal etwas Besonderes einfallen lassen. Zwischen den glänzenden Christbaumkugeln hängen zahlreiche kleine Panettone-Päckchen. Das italienische Weihnachtsgebäck ist damit nicht nur eine kulinarische Spezialität, sondern auch Teil der festlichen Dekoration. Der große Christbaum hat bei Kastner & Öhler mittlerweile Tradition. Seit 2010 wird er zur Weihnachtszeit aufgestellt. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Gestaltung besonders aufwendig umgesetzt. Für Vorstand Martin Wäg markiert die Enthüllung auch den Beginn einer wichtigen Zeit für das Unternehmen. „Gerade in den Wochen vor Weihnachten möchten wir unseren Kundinnen und Kunden mehr bieten als Einkaufen: eine besondere Atmosphäre, Inspiration und ein Stück weihnachtliche Vorfreude in unserem Haus“, erklärt er.

©K&Ö/ Lex Karelly Weihnachtsauftakt bei Kastner & Öhler: Vorstand Martin Wäg und Claudia Zehenthofer (Leitung Dekorationsabteilung) stoßen auf die Weihnachtszeit an.

Italienische Weihnachten mitten in Graz

Das italienische Thema zieht sich heuer auch durch das Erdgeschoss. Dort werden bis zum 2. Jänner verschiedene Spezialitäten aus Italien angeboten. Dazu gehören unter anderem Panettoni der Marke Fiasconaro, deren Verpackungen von Dolce & Gabbana gestaltet wurden. Außerdem gibt es italienisches Gebäck, Geschenkboxen und Prosecco. Geplant sind auch regelmäßige Verkostungen. Wer ein Erinnerungsfoto machen möchte, findet einen eigenen Fotopoint mit Engelsflügeln.

©K&Ö/ Lex Karelly Das italienische Thema zieht sich heuer auch durch das Erdgeschoss.

Auch das Kinderkarussell ist wieder da

Für viele Familien dürfte noch etwas anderes interessant sein: Das nostalgische Kinderkarussell kehrt zurück. Es steht im fünften Obergeschoss und dreht dort bis zum 4. Jänner 2027 seine Runden. Geöffnet ist das Karussell von Montag bis Freitag jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Samstags können Kinder bereits ab 9.30 Uhr einsteigen, Schluss ist um 17.30 Uhr.