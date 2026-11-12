1.800 Familien in einem Jahr: Dieser Grazer Treffpunkt wächst

Was vor einem Jahr als neues Angebot für Eltern und Kleinkinder in Graz begann, hat mittlerweile zahlreiche Familien erreicht. Der Babyccino Club feierte jetzt seinen ersten Geburtstag und blickt auf rund 1.800 Familien zurück.

Ein Ort, an dem die Kleinen spielen und die Großen miteinander ins Gespräch kommen: Mit dieser Idee ging der Babyccino Club im November 2025 in Graz an den Start. Ein Jahr später zieht Gründerin Nicole Monsanto-Tögl Bilanz. Rund 1.800 Familien haben das Montessori-inspirierte Familienstudio nach Angaben des Unternehmens seither besucht. Am Mittwoch wurde der erste Geburtstag gefeiert.

©Katharina Jessner Ein Jahr später zieht Gründerin Nicole Monsanto-Tögl Bilanz.

Mehr als 50 Angebote im ersten Jahr

Hinter dem Babyccino Club steckt ein Konzept, das sich nicht nur an Kinder richtet. Während Babys und Kleinkinder in einer altersgerechten Umgebung spielen und Neues entdecken können, haben Eltern die Möglichkeit, sich auszutauschen und andere Familien kennenzulernen. Mehr als 50 Spielgruppen, Workshops und Veranstaltungen fanden laut Betreiber im ersten Jahr statt. Dazu kommen rund 300 wiederkehrende Familien und Saisonkarteninhaber. Gerade der persönliche Austausch ist für Gründerin Nicole Monsanto-Tögl ein wichtiger Teil des Konzepts. „Zu sehen, wie aus Begegnungen Freundschaften werden und Familien hier einen Ort der Verbundenheit finden, bedeutet mir unglaublich viel“, erzählt sie.

©Katharina Jessner Hinter dem Babyccino Club steckt ein Konzept, das sich nicht nur an Kinder richtet.

Jubiläumsfeier war ein voller Erfolg

Am Mittwoch wurde das einjährige Bestehen gemeinsam mit Familien, Unterstützern und Partnern gefeiert. Unter den Gästen befand sich auch der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner. Für Monsanto-Tögl war die Feier zugleich eine Gelegenheit, auf die Entwicklung seit der Eröffnung zurückzublicken. Aus dem neuen Familienstudio ist innerhalb eines Jahres ein Treffpunkt geworden, den zahlreiche Eltern regelmäßig nutzen. Auch im zweiten Jahr soll das Angebot fortgesetzt werden. Geplant sind weiterhin offene Spielzeiten, begleitete Spielgruppen, Workshops und Veranstaltungen für Familien mit Babys und Kleinkindern.