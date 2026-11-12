Bim-Umstellung in Graz: Diese Linien fahren bald nicht mehr wie gewohnt

Ab 28. November gelten für vier Straßenbahnlinien neue Fahrpläne. Besonders am Hauptplatz, am Abend und am Wochenende gibt es wichtige Änderungen.

Ab Samstag, dem 28. November, müssen sich Fahrgäste auf neue Verbindungen einstellen. Die Holding Graz stellt den Betrieb der Linien 6, 7, 16 und 17 um. Besonders wichtig: Die Linien 16 und 17 werden künftig zu den Hauptlinien und fahren täglich bis Mitternacht. Die Linien 6 und 7 übernehmen dagegen vor allem unter der Woche zusätzliche Fahrten über den Hauptplatz.

Diese vier Straßenbahnlinien sind betroffen

Die größte Veränderung betrifft die Linien 16 und 17. Beide fahren künftig nicht mehr nur zu bestimmten Zeiten, sondern täglich von Montag bis Sonntag zwischen 4.30 Uhr und Mitternacht. Die Linie 16 verbindet die Smart City über den Andreas-Hofer-Platz mit St. Peter. Die Linie 17 fährt von Wetzelsdorf über den Andreas-Hofer-Platz bis zum LKH Med Uni.

Anders sieht es bei den bisherigen Linien 6 und 7 aus

Die Linie 6 ist künftig nur noch von Montag bis Freitag an Schultagen unterwegs. Sie fährt zwischen etwa 5.30 und 19.30 Uhr von der Smart City über den Hauptplatz bis zum Schulzentrum St. Peter. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit zwischen 6.30 und 8 Uhr wird sie bis St. Peter verlängert. Die Linie 7 verkehrt von Montag bis Freitag an Werktagen zwischen etwa 5.30 und 19.30 Uhr. Sie verbindet Wetzelsdorf über den Hauptplatz mit dem LKH Med Uni. Das gilt sowohl während der Schulzeit als auch in den Ferien.

Achtung: Am Hauptplatz ändert sich am Abend einiges

Besonders aufpassen müssen Fahrgäste, die am Abend über den Grazer Hauptplatz fahren möchten. Ab etwa 19.30 Uhr werden die Linien 6 und 7 an Werktagen eingestellt. Ihre Aufgaben übernehmen dann die Linien 16 und 17, die allerdings über die Innenstadt-Entlastungsstrecke fahren. Das bedeutet: Die Haltestellen Hauptplatz-Congress und Südtiroler Platz/Kunsthaus werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von den Linien 6 und 7 bedient. Wer mit den Linien 16 oder 17 unterwegs ist, kann stattdessen die Haltestellen Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim oder Bad zur Sonne/Stadtbibliothek nutzen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit den Linien 1 oder 4 bis zum Jakominiplatz beziehungsweise Roseggerhaus zu fahren und dort umzusteigen.

Auch am Wochenende gibt es Änderungen

Neu ist außerdem, dass die Linie 17 künftig auch samstags und sonntags fährt. Sie ersetzt an diesen Tagen grundsätzlich die Linie 7. Eine Ausnahme gibt es während der Adventzeit: An den Samstagen 28. November, 5., 12. und 19. Dezember sowie am Feiertag, dem 8. Dezember, fährt die Linie 7 zusätzlich zwischen etwa 8.30 und 18.30 Uhr. Die Linie 6 bleibt am Wochenende weiterhin außer Betrieb. Hier ändert sich nichts. Die Linie 17 fährt samstags tagsüber im Zehn-Minuten-Takt.

Auf einer Strecke kommt die Bim alle fünf Minuten

Für Fahrgäste zwischen der Smart City und dem Schulzentrum St. Peter gibt es auch eine Verbesserung. Durch das Zusammenspiel der Linien 6 und 16 entsteht an Schultagen tagsüber ein durchgehender Fünf-Minuten-Takt. Zwischen dem Schulzentrum St. Peter und St. Peter fährt die Linie 16 nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit tagsüber alle zehn Minuten. In der Früh beträgt das Intervall sieben bis acht Minuten. Bei den Tagesintervallen der Linien 7 und 17 bleibt hingegen alles beim Alten.

Auch Busfahrpläne werden angepasst

Die Umstellung betrifft nicht ausschließlich die Straßenbahnen. Auch bei mehreren Buslinien werden die Abfahrtszeiten angepasst, damit die Anschlüsse weiterhin funktionieren. Betroffen sind unter anderem Verbindungen in Andritz, Puntigam, Liebenau, St. Peter sowie bei der Krenngasse und beim Schulzentrum St. Peter. Zusätzlich werden die Straßenbahnanschlüsse am Jakominiplatz in bestimmten Zeitfenstern neu abgestimmt.