Große Trauer an der TU Graz: Altrektor Erich Hödl (86) verstorben

Die Technische Universität Graz trauert um ihren ehemaligen Rektor Erich Hödl. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler ist am 3. November im 87. Lebensjahr verstorben. Von 2000 bis 2003 stand er an der Spitze der TU Graz.

Die Grazer Wissenschaftswelt nimmt Abschied von einem Mann, der die Technische Universität Graz über Jahre hinweg mitgestaltet hat. Erich Hödl, ehemaliger Rektor der TU Graz und international anerkannter Wirtschaftswissenschaftler, ist am 3. November 2026 im Alter von 86 Jahren verstorben. Die Universität würdigt ihn als engagierten Gestalter, der wichtige Entwicklungen angestoßen und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft nachhaltig gestärkt hat.

Er prägte die TU Graz in entscheidenden Jahren

Von 2000 bis 2003 stand Hödl an der Spitze der Technischen Universität Graz. Seine Amtszeit fiel in eine Phase großer Veränderungen im österreichischen Hochschulwesen. Mit dem Universitätsgesetz 2002 wurden wichtige Weichen für die Zukunft der Universitäten gestellt. Hödl setzte sich in dieser Zeit besonders dafür ein, die Universität stärker mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu vernetzen. Zu seinen Initiativen gehörte das „Forum Technik und Gesellschaft“, das den Austausch zwischen der TU Graz und Partnern aus Wirtschaft und Industrie fördern sollte. Heute zählt das Forum 40 institutionelle Mitglieder. Auch mehrere Forschungszentren, die mittlerweile international anerkannt sind, entstanden während seiner Amtszeit. Dazu gehören unter anderem das Forschungszentrum Virtual Vehicle sowie die heutigen COMET-Zentren BEST und acib.

Von der Steiermark in die internationale Wissenschaft

Geboren wurde Erich Hödl am 11. Mai 1940 in Breitenfeld in der Steiermark. Sein beruflicher Weg führte ihn weit über die Landesgrenzen hinaus. Nach seiner technischen Ausbildung studierte und forschte er unter anderem in Paris, Wien und Darmstadt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt lag auf der Volkswirtschaftslehre sowie der Wirtschafts- und Hochschulpolitik. 1977 wurde er Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal. Dort übernahm er später auch Führungsverantwortung und war von 1991 bis 1999 Rektor. Im Jahr 2000 kehrte er für eine besondere Aufgabe in die Steiermark zurück: die Leitung der TU Graz.

Auch nach seiner Amtszeit blieb er der Universität verbunden

Mit dem Ende seiner Rektoratszeit im Jahr 2003 verabschiedete sich Hödl nicht aus dem universitären Leben. Bis 2005 war er als Berater für die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Wirtschaft tätig. Darüber hinaus engagierte er sich in zahlreichen internationalen wissenschaftlichen Organisationen. Von 2005 bis 2015 war er Vizepräsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Seine Verdienste wurden auch in seiner steirischen Heimat gewürdigt: 2016 erhielt Hödl das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

TU Graz nimmt Abschied

Für die Technische Universität Graz bleibt Erich Hödl vor allem als ehemaliger Rektor in Erinnerung, der die Entwicklung der Hochschule in einer wichtigen Umbruchphase mitbestimmt hat. Sein Einsatz für die Verbindung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wirkte weit über seine Amtszeit hinaus. Die Universität verabschiedet sich von einem langjährigen Wegbegleiter, dessen Arbeit zahlreiche Entwicklungen angestoßen hat. Sie werde ihn in ehrender und dankbarer Erinnerung behalten.