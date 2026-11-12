Sturm Graz: Zwei neue Angreifer im Visier, einer bereits auf Probe

Gleich zwei junge Spieler stehen derzeit im Mittelpunkt: Ein Angreifer aus Kolumbien soll bereits ein Probetraining absolvieren, während ein Offensivtalent aus Ghana laut Transferberichten vor einem Wechsel nach Graz steht.

Gleich zwei junge Spieler stehen derzeit im Mittelpunkt: Ein Angreifer aus Kolumbien soll bereits ein Probetraining absolvieren, während ein Offensivtalent aus Ghana laut Transferberichten vor einem Wechsel nach Graz steht.

Die Länderspielpause bedeutet beim SK Sturm Graz offenbar keineswegs Stillstand. Während die Bundesliga pausiert, beschäftigen sich die Schwarz-Weißen mit möglichen Verstärkungen für die Offensive. Gleich zwei junge Spieler stehen derzeit im Mittelpunkt: Ein Angreifer aus Kolumbien soll bereits ein Probetraining absolvieren, während ein Offensivtalent aus Ghana laut Transferberichten vor einem Wechsel nach Graz steht.

19-jähriger Kolumbianer trainiert bei Sturm

Der erste Name ist Samuel Perea. Der 19-jährige Stürmer steht beim kolumbianischen Zweitligisten Bogotá FC unter Vertrag und soll sich derzeit beim österreichischen Vizemeister beweisen. Das gab sein Verein selbst über die Plattform X bekannt. Dazu wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Perea mit einem Sturm-Trikot zu sehen ist. Seit Februar 2026 spielt der junge Angreifer für Bogotá FC. Laut den von LAOLA1 angeführten Transfermarkt-Daten kam er bislang auf 14 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Ob Perea die Verantwortlichen des SK Sturm überzeugen kann und sich daraus eine Verpflichtung entwickelt, ist noch offen.

🚨🇬🇭 Sturm Graz have agreed deal to sign Ghana talent Araphat Mohammed. Mohammed joins as free agent from FC Nordsjaelland, leaving after renewal terms was not agreed by both parties. 🇦🇹 https://t.co/rBp5TsP4f7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2026

Zweites Talent soll vor Wechsel nach Graz stehen

Parallel dazu gibt es neue Berichte über Araphat Mohammed. Der 21-jährige Ghanaer könnte die Offensive der Grazer ebenfalls verstärken. Wie unter anderem Sky Sport Austria unter Berufung auf Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll sich Sturm bereits mit dem Spieler auf einen Wechsel verständigt haben. Mohammed ist seit dem Sommer vereinslos. Zuvor stand er beim dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland unter Vertrag. Weil sein Vertrag nicht verlängert wurde, wäre er ablösefrei zu haben. Eine offizielle Bestätigung des SK Sturm Graz liegt bislang allerdings nicht vor. Mohammed gilt als vielseitig einsetzbarer Offensivspieler. Der Linksfuß kann auf beiden Flügeln spielen und wurde auch bereits im Sturmzentrum eingesetzt. Der zweifache ghanaische U20-Nationalspieler wechselte Anfang 2024 von der Right to Dream Academy nach Dänemark. Dort kam er auf insgesamt sechs Einsätze in der höchsten Spielklasse. Allerdings verlief seine jüngere Karriere nicht ohne Rückschläge. Nach seinem letzten Ligaspiel am 30. März 2025, in dem er in der Nachspielzeit die Rote Karte sah, fiel er laut Sky Sport Austria in der Saison 2025/26 wegen einer Kreuzbandverletzung aus.