„Es brennt!“: Feuerwehr bei Wohnungsbrand in Graz-Straßgang im Einsatz

„Es brennt!“, meldet ein Leser von 5 Minuten am Donnerstag aus Graz-Straßgang. In der Mela-Spira-Straße soll ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen sein. Die Grazer Berufsfeuerwehr bestätigt auf Nachfrage den laufenden Einsatz.

In der Mela-Spira-Straße im Grazer Bezirk Straßgang läuft derzeit ein Feuerwehreinsatz. Wie ein Leser von 5 Minuten der Redaktion berichtet, soll es in einer Wohnung zu einem Brand gekommen sein. Auf Nachfrage bestätigt die Grazer Berufsfeuerwehr, dass der Einsatz aktuell im Gange ist. Nähere Einzelheiten zum Brandgeschehen liegen derzeit noch nicht vor. Ob Personen verletzt wurden und wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist aktuell nicht bekannt. Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.