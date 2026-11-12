Grazer Feuerwehrmänner lassen nichts anbrennen: Neuer Kalender wird enthüllt

Auch heuer tauschen die Grazer Feuerwehrmänner für ihren neuen Kalender den Einsatzalltag gegen die Fotokamera. Nach drei Tagen Fotoshooting sind die Aufnahmen im Kasten, die besten Bilder ausgewählt und schon bald präsentiert.

Normalerweise stehen für die Grazer Feuerwehrmänner Brände, Rettungseinsätze und andere Herausforderungen auf dem Programm. Für ein besonderes Projekt haben sie sich auch heuer wieder vor die Kamera gestellt. Der neue „Firemen Graz“-Kalender für 2027 ist in Arbeit. Und bis die fertigen Bilder präsentiert werden, dauert es nicht mehr lange.

Drei Tage vor der Kamera

Hinter den Kalenderbildern steckt einiges an Arbeit. Drei Tage lang wurde fotografiert, ehe schließlich alle Aufnahmen im Kasten waren, danach folgte die Fotoauswahl. Verantwortlich für die Aufnahmen ist Fotograf Christian Zemasch. Die Entscheidung fiel offenbar nicht leicht. „Die Qual der Wahl“, heißt es dazu auf der Facebook-Seite von Firemen Graz. Lange müssen sich Interessierte nicht mehr gedulden. Wie die Berufsfeuerwehr Graz ankündigt, soll der neue Kalender schon morgen um 21 Uhr präsentiert werden. Als Veranstaltungsort ist die Grazer Mausefalle vorgesehen. Mit dem Projekt wollen die Feuerwehrmänner auch zeigen, was hinter den Aufnahmen steckt. „Stärke ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis von Teamgeist, Einsatz und Leidenschaft“, heißt es seitens Berufsfeuerwehr Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 14:14 Uhr aktualisiert