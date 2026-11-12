Patentierte Spinnräder aus Semriach: „Es war wie ein Zeichen“

Hoch oben am Rechberg scheint die Zeit stillzustehen. Hier, zwischen Wiesen, Hügeln und Alpakas, hat Maria Zottler-Puregger das Spinnen für sich neu entdeckt. Auf den Hezo-Spinnrädern ihres Mannes.

Auf dem Zottlerhof in Semriach scheint die Zeit ein wenig langsamer zu laufen. Im gemütlichen Hofladen mit Holztisch und Holzbank beginnt das Spinn-Feeling sofort. Hier lebt und arbeitet Maria Zottler-Puregger mit ihrer Familie und findet zurück zu einem Handwerk, das offenbar schon immer in ihrer Familie steckte.

Ein Moment wie ein Zeichen

Vor einigen Jahren machte Maria Zottler-Puregger ihren ersten Spinnkurs. Kurz darauf sah sie in der ORF Sendung „Steiermark heute“ einen Beitrag über das Spinnen und erkannte dort plötzlich ihre eigene Familie wieder. „Auf einmal sind da meine Mama, meine Oma und meine Uroma am Spinnrad gesessen. Der Bericht war vor etwa 50 Jahren gedreht worden. Da wusste ich: Ich bin am richtigen Weg. Es war wie ein Zeichen.“

„Mein Mann hatte die Idee“

Weil ihr das Spinnen im Blut lag, bot sie schnell eigene Spinnkurse mit historischen Spinnrädern an. „Die alten Geräte waren nicht nur schwieriger zu bedienen, sondern sie sind uns mit der Zeit auch ausgegangen. Die Kursteilnehmer haben sie teilweise mitgenommen“, erzählt sie lachend. Deshalb kam ihr Mann Hermann Zottler, Tischlermeister, auf eine Idee.

©Maria Zottler-Puregger Maria mit ihrem Mann Hermann Zottler.

Ein Netz aus Holz

Aus dieser Idee entstanden die patentierten Hezo-Spinnräder®, mit dem Design eines Spinnennetzes als Rad. Monatelang tüftelte er in seiner Werkstatt an der Konstruktion. „Und ich habe sie getestet, bis alles gepasst hat“, erzählt Maria. Gefertigt aus steirischen Hölzern wie Nuss, Eiche, Esche, Kirsche oder Zirbe, werden die Räder heute für Kunden im In- und Ausland gefertigt.

Mehr als nur ein Handwerk

Zu Marias Spinnkursen kommen die Teilnehmer aus ganz Österreich. Viele suchen darin einen Ausgleich zum stressigen Alltag. „Spinnen hat etwas Meditatives“, sagt sie. Das rhythmische Treten und Ziehen hat eine besondere Wirkung, die längst nicht mehr nur Frauen begeistert: „Es kommen auch Männer in meine Kurse.“ Außerdem sind immer wieder Haustierbesitzer dabei, um die ausgekämmten Haare ihrer eigenen Vierbeiner zu Fäden zu verspinnen.

Vom Alpaka zum Faden

Begonnen hat all das mit den Alpakas. 30 Tiere grasen mittlerweile am Hof, deren Wolle den Rohstoff für Marias Arbeiten liefert. Insgesamt fallen etwa 80 bis 90 Kilo Wolle pro Jahr an. Zum Spinnen verwendet sie vor allem die Fasern von Bauch und Rücken. „Die Tiere werden hochwertig gefüttert, denn davon hängt auch die Qualität der Wolle ab“, erklärt sie. Zwischendurch gibt es getrocknete Brennnesseln als Glanz-Booster für die Paarhufer.

„Am Ende ist es dein Werk“

Stolz zeigt Maria auf einen weichen, bräunlichen Polster auf der Holzbank. Er gehört zu ihren allerersten eigenen Werken: „Damals noch mit einem unregelmäßigen Faden, aber eben selbstgemacht.“ Genau dieses Erfolgserlebnis gibt sie auch in ihren Kursen weiter, wenn Anfänger zu Beginn vielleicht noch mit der Ungleichmäßigkeit kämpfen. „Die Regelmäßigkeit kommt mit der Übung“, weiß sie. „Aber es ist etwas Handgemachtes. Am Ende ist es dein eigenes Werk.“

©Maria Zottler-Puregger Die patentierten Hezo-Spinnräder® werden in Semriach hergestellt.

Tradition und Innovation

Der Kreis schließt sich direkt im Hofladen, wo die handgefertigte Alpaka-Wolle ein neues Zuhause findet. Marias Tanten verstricken das Naturmaterial mit viel Liebe zu wärmenden Hauben, weichen Schals, Handschuhen und Stirnbändern. Zwischen historischer Tradition und moderner Werkstatt, zwischen Alpakawolle und patentiertem Spinnrad, ist auf dem Zottlerhof etwas entstanden, das weit über ein Handwerk hinausgeht: Ein Ort, der Tradition und Innovation gekonnt miteinander vereint.