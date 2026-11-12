Brand in Graz-Andritz: Feuerwehr musste Fassade öffnen

Ein Brand in einer Dehnfuge sorgte am Donnerstagvormittag in Graz-Andritz für einen aufwändigen Feuerwehreinsatz. Um die Flammen zu löschen, mussten Einsatzkräfte sogar Teile der Fassade öffnen.

Bei einem Dehnfugenbrand in Graz-Andritz musste die Feuerwehr Teile der Fassade und der Deckenkonstruktion öffnen, um das Feuer zu löschen.

Bei einem Dehnfugenbrand in Graz-Andritz musste die Feuerwehr Teile der Fassade und der Deckenkonstruktion öffnen, um das Feuer zu löschen.

Am Donnerstagvormittag, dem 12. November, wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Brand nach Andritz alarmiert. Dort war in einer Dehnfuge ein Feuer ausgebrochen. Eine Brandmeldeanlage hatte den Brand erkannt und automatisch die Feuerwehr verständigt. Als mögliche Ursache gelten Flämmarbeiten, wie die Berufsfeuerwehr Graz mitteilt.

Fassade geöffnet

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwändig, da sich der Brand bereits ausgedehnt hatte. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, mussten die Einsatzkräfte die Fassade sowie die Deckenkonstruktion an mehreren Stellen öffnen. Anschließend wurde Löschwasser eingebracht. So konnte der Brand bekämpft werden.