Für den guten Zweck: Freiwillige Feuerwehr eröffnet Glühweinstand in Graz

Am Grazer Franziskanerplatz wird es bald vorweihnachtlich: Die Freiwillige Feuerwehr Graz eröffnet am 20. November ihren Glühweinstand. Wer dort vorbeischaut, unterstützt gleichzeitig einen guten Zweck.

Die Freiwillige Feuerwehr Graz lädt von 20. November bis 2. Dezember zum Glühweinstand am Franziskanerplatz ein. Der gesamte Reinerlös kommt der ehrenamtlichen Feuerwehrarbeit zugute.

Die Freiwillige Feuerwehr Graz lädt von 20. November bis 2. Dezember zum Glühweinstand am Franziskanerplatz ein. Der gesamte Reinerlös kommt der ehrenamtlichen Feuerwehrarbeit zugute.

Glühwein trinken und dabei Gutes tun: Das ist ab 20. November wieder in der Grazer Innenstadt möglich. Die Freiwillige Feuerwehr Graz betreibt auch heuer ihren traditionellen Glühweinstand, diesmal am Franziskanerplatz. Bis einschließlich 2. Dezember 2026 schenken die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner dort täglich von 12 bis 22 Uhr warme Getränke aus. Zur Auswahl stehen echt steirischer Schilcher-Glühwein, regionaler Apfelpunsch und Glühmost.

Erlös für Feuerwehr

Hinter dem Glühweinstand steckt ein guter Zweck. Der gesamte Reinerlös kommt zu 100 Prozent der Freiwilligen Feuerwehr Graz zugute. Das Geld unterstützt damit direkt die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr. Wer sich am Franziskanerplatz ein Getränk gönnt, leistet somit auch einen Beitrag zur Arbeit jener Menschen, die sich freiwillig für die Sicherheit der Grazer Bevölkerung einsetzen.

Einblicke in Arbeit

Doch nicht nur das Sammeln von Spenden steht im Mittelpunkt. Der Adventstand soll auch ein Ort der Begegnung sein. Besucher haben dort die Möglichkeit, mit den Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Gleichzeitig lädt der Stand dazu ein, gemeinsam die vorweihnachtliche Zeit zu genießen.

Über 5.000 Einsätze

Die Freiwillige Feuerwehr Graz wurde im Jahr 2008 gegründet und ist heute ein wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes in der steirischen Landeshauptstadt. Aktuell zählt sie rund 165 Mitglieder, davon sind 120 aktiv. Seit ihrer Gründung hat die Feuerwehr bereits mehr als 5.000 Einsätze absolviert. Insgesamt entspricht das mehr als 430.000 geleisteten Mannstunden.

Wann und wo?

Wer den Glühweinstand besuchen möchte, hat dazu von 20. November bis 2. Dezember 2026 Gelegenheit. Geöffnet ist täglich von 12 bis 22 Uhr am Franziskanerplatz in der Grazer Innenstadt. Die Freiwillige Feuerwehr Graz freut sich auf zahlreiche Besucher.