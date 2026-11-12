Seit mehreren Tagen fehlt jede Spur: Grazerin Sandra (39) vermisst

Seit dem Sonntag, dem 8. November 2026, fehlt von Sandra W. (39) aus Graz jede Spur. Die Organisation „Österreich findet euch“ bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 39-jährige Sandra W. aus Graz wird vermisst. Wie die Organisation „Österreich findet euch“ mitteilt, gilt die Frau seit Sonntag, dem 8. November 2026, als abgängig. Nun macht die Organisation auf den Vermisstenfall aufmerksam und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Das ist bekannt

Sandra W. ist etwa 160 Zentimeter groß und hat schwarzes, schulterlanges Haar. Welche Kleidung die 39-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist nicht bekannt. „Bei Sichtungen oder Hinweisen bitte die Polizei verständigen!“ Wer Sandra W. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. „Jeder Hinweis ist wichtig und hilft uns, eine vermisste Person wieder zu finden!“, heißt es zudem in dem veröffentlichten Posting.