Warum der Grazer Uhrturm plötzlich blau leuchtet

Wer heute Abend zum Grazer Schlossberg blickt, wird den Uhrturm in einer ungewöhnlichen Farbe sehen. Ab 20 Uhr erstrahlt das Wahrzeichen in Blau. Dahinter steckt eine weltweite Aktion mit ernstem Hintergrund.

Der Grazer Uhrturm wird am Donnerstagabend blau beleuchtet, um auf die Gefahren einer Lungenentzündung aufmerksam zu machen.

Der Grazer Uhrturm wird am Donnerstagabend blau beleuchtet, um auf die Gefahren einer Lungenentzündung aufmerksam zu machen.

Der Grazer Uhrturm zeigt sich heute, Donnerstag, 12. November, von einer ungewohnten Seite. Um 20 Uhr wird das bekannte Wahrzeichen auf dem Schlossberg in blaues Licht getaucht. Die Stadt Graz beteiligt sich damit an der weltweiten „Pneumolight-Kampagne 2026“. Anlass ist der Welt-Pneumonie-Tag, der jedes Jahr am 12. November stattfindet. Mit der besonderen Beleuchtung soll auf die Gefahren einer Lungenentzündung aufmerksam gemacht werden.

Millionen Todesfälle

Hinter der Aktion steckt ein ernstes Thema. Weltweit sterben jedes Jahr rund 2,5 Millionen Menschen an einer Lungenentzündung, auch Pneumonie genannt. Besonders betroffen sind Kinder, ältere Menschen und andere gefährdete Bevölkerungsgruppen. Dabei können viele Erkrankungen durch Impfungen, eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene medizinische Versorgung verhindert oder behandelt werden. Genau darauf soll die blaue Beleuchtung aufmerksam machen.

Graz setzt Zeichen

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) unterstützt die Initiative. Sie betont: „Rund 2,5 Millionen Menschen sterben jedes Jahr weltweit an Lungenentzündung. Dabei ist diese Krankheit durch Vorbeugung und frühzeitige Diagnose weitgehend verhinderbar und heilbar. Wenn wir in Graz am 12. November den Uhrturm in Blau erstrahlen lassen, setzen wir gemeinsam mit der Initiative ‚Pneumolight‘ ein sichtbares Zeichen zum Schutz gefährdeter Personen.“

Weltweite Aktion

Mit der Beleuchtung steht Graz nicht allein da. Bereits im Jahr 2024 beteiligten sich am Welt-Pneumonie-Tag mehr als 400 bekannte Wahrzeichen in insgesamt 44 Ländern an der Aktion. Die blau beleuchteten Bauwerke sollten das Bewusstsein für Lungenentzündungen stärken und auf die Bedeutung von Vorbeugung und Früherkennung hinweisen. Heute Abend wird auch der Grazer Uhrturm Teil dieser weltweiten Initiative.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert