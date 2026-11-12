Mit 46 Jahren: Grazerin produziert eigene Musik mithilfe von KI

Erst im Sommer begann die 46-jährige Manuela aus Graz-Gries, eigene Musik zu produzieren. Heute veröffentlicht sie als „Hardstylegirl666“ ganze Alben und setzt dabei auch auf künstliche Intelligenz.

Von der Blockflöte als Kind zu harten Bässen und schnellen Rhythmen: Die 46-jährige Manuela aus dem Grazer Bezirk Gries hat erst im Sommer 2026 ihre Leidenschaft für die Musikproduktion entdeckt. Unter dem Künstlernamen „Hardstylegirl666“ veröffentlicht sie seit September ihre eigenen Songs. Den Anstoß dazu gab ihr Partner, der selbst Musik macht und sie ermutigte, es auszuprobieren. „Er hat an mich geglaubt, bevor ich selbst wusste, was musikalisch in mir steckt“, erzählt die Grazerin gegenüber 5 Minuten. Eine musikalische Ausbildung hat sie nicht, vieles brachte sie sich durch Ausprobieren selbst bei. Mittlerweile sind ihre Lieder unter anderem auf Spotify, SoundCloud und Amazon Music zu finden.

KI hilft bei den Songs

Bei der Produktion ihrer Musik setzt Manuela auf künstliche Intelligenz (KI). Die Ideen und Liedtexte stammen von ihr selbst, auch Aufnahmen ihrer eigenen Stimme lässt sie einfließen. Für die musikalische Umsetzung nutzt sie die KI-Plattform Suno und teilweise das Musikprogramm FL Studio. Welche Richtung ein Lied einschlagen soll und wie die Stimmen klingen, bestimmt sie selbst. „Oft sind mehrere Versuche und Anpassungen notwendig, bis das Ergebnis wirklich meinen Vorstellungen entspricht.“ Auch ihre Musikvideos, Animationen und Albumcover gestaltet sie mithilfe von KI. Die Figuren auf ihren Künstlerbildern sind daher keine echten Fotos von ihr.

Weihnachten mit Hardstyle

Dass aus ihrem neuen Hobby innerhalb weniger Monate gleich mehrere Alben entstehen würden, hätte Manuela selbst nicht erwartet. Neben einem Halloween-Album hat sie auch ein Wikinger-Album produziert, in dem sie nordische Themen mit harten elektronischen Klängen verbindet. Doch auch Weihnachten bleibt von ihrem Musikstil nicht verschont: Am 12. November 2026 erscheint ihr Weihnachtsalbum mit einer Mischung aus festlichen Klängen und Hardstyle. Für den Jahreswechsel 2026/2027 hat sie außerdem bereits ein Silvesteralbum mit insgesamt 20 Songs vorbereitet. Besonders am Herzen liegt ihr aber das erste Lied „I AM A HARDSTYLE GIRL OF AUSTRIA“. „Heute ist dieser Song für mich eine Erinnerung daran, wie alles angefangen hat und wie viel sich seitdem entwickelt hat.“

Sohn ist begeistert

Besonders freut sich die Grazerin darüber, dass ihre Musik bei anderen Menschen ankommt. Ihr Sohn ist von ihren Liedern begeistert, auch ihr Partner unterstützt sie weiterhin. Positive Rückmeldungen erhält sie zudem über TikTok, SoundCloud und Suno. „Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man merkt, dass etwas, das man selbst geschaffen hat, auch anderen Menschen gefällt“, erzählt Manuela gegenüber 5 Minuten. Dass sie mittlerweile auch Menschen erreicht, die sie persönlich gar nicht kennt, bedeutet ihr viel. Jeder positive Kommentar motiviere sie, weiterzumachen.

Auftritt als DJ?

Auch in Zukunft möchte die 46-Jährige neue musikalische Ideen ausprobieren und ihre selbst gestalteten Musikvideos weiterentwickeln. Konkrete Pläne für Auftritte gibt es derzeit noch nicht. Grundsätzlich könnte sie sich aber vorstellen, eines Tages als DJ vor Publikum aufzutreten. Dass Musik einmal einen so großen Platz in ihrem Leben einnehmen würde, hätte sie vor wenigen Monaten nicht gedacht. „Aber ich habe gelernt, dass man auch ohne jahrelange Erfahrung etwas Neues wagen und seine Kreativität entdecken kann.“ Wohin ihre musikalische Reise noch führt, lässt sie offen.