Graz: Was bei offenen Strom- und Heizrechnungen jetzt gilt

Wer in Graz seine Strom- oder Heizkosten nicht bezahlen kann, muss im Winter keine Abschaltung befürchten. Von Dezember bis Ende Februar verzichten Energieversorger darauf. Auch finanzielle Hilfe steht bereit.

Offene Stromrechnungen oder Rückstände bei den Heizkosten können gerade im Winter zur Belastung werden. Für Haushaltskunden der Energie Graz gibt es deshalb auch heuer eine wichtige Regelung: Vom 1. Dezember 2026 bis zum 28. Februar 2027 wird bei Zahlungsschwierigkeiten auf Abschaltungen von Strom, Gas und Fernwärme verzichtet. Das ist bereits aus den vergangenen Jahren bekannt. Neu ist, dass auch die Energie Steiermark im Winter auf Stromabschaltungen verzichtet.

Kahr begrüßt Schritt

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) begrüßt die Entscheidung der beiden Energieversorger. Sie betont, wie wichtig eine gesicherte Energieversorgung gerade in den kalten Monaten ist. „In der kalten Winterzeit ist eine sichere Versorgung mit Strom und Wärme eine grundlegende Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben. Das muss auch dann außer Streit stehen, wenn Menschen in einen Zahlungsrückstand geraten.“

Hilfe bei Rückständen

Doch was passiert, wenn sich offene Energierechnungen ansammeln? In Graz gibt es mehrere Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Kundinnen und Kunden der Energie Graz können bei Schwierigkeiten mit ihren Energierechnungen Hilfe aus dem Härtefallfonds erhalten. Die Unterstützung läuft über das Sozialamt der Stadt Graz und die Caritas. Wer bei einem anderen Energieanbieter unter Vertrag steht, kann sich an den städtischen Sozialfonds „Graz hilft“ wenden.

Kostenlose Beratung

Zusätzlich bietet die Energie Graz mit dem Programm „Energie gegen Armut“ weitere Unterstützung an. Dabei werden Spenden gesammelt, die das Unternehmen verdoppelt. Auch wer Fragen zu seinem Energieverbrauch hat, kann sich Hilfe holen. Die Wohnungsinformationsstelle bietet allen Grazerinnen und Grazern eine kostenlose Energieberatung im Wohnungsamt an. Informationen dazu findest du unter graz.at/woist.

Frühzeitig Hilfe holen

Bürgermeisterin Kahr appelliert abschließend an Betroffene, bei finanziellen Schwierigkeiten nicht zu lange zu warten. „Wenn Rechnungen oder Nachzahlungen über den Kopf wachsen, darf niemand aus Scham oder Sorge allein bleiben. Entscheidend ist, dass Betroffene möglichst frühzeitig Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen. Bei diesen lebensnotwendigen Unterstützungsmaßnahmen werden wir auch in schwierigen Zeiten für unsere Grazerinnen und Grazer da sein“, so Elke Kahr.