Neue Spur bei Suche nach Martin (39): Hundespur führt zu letzter Handyortung

Neue Entwicklung bei der Suche nach Martin D. aus Grambach (Graz-Umgebung): Rettungshunde verfolgten seine Spur über mehrere Kilometer. Sie endete ausgerechnet dort, wo sein Handy zuletzt geortet wurde.

Die Suche nach dem vermissten Martin D. aus Grambach (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) geht weiter. Bereits am Dienstag waren zahlreiche Einsatzkräfte mit Hubschrauber, Drohnen und Booten unterwegs, um den 39-Jährigen zu finden, 5 Minuten hat berichtet. Nun geben die Rettungshunde Graz weitere Einblicke in die mehrtägige Suche. Die speziell ausgebildeten Hunde konnten eine Geruchsspur des Vermissten über mehrere Kilometer verfolgen. Die Organisation berichtet von einer „auffälligen Übereinstimmung zwischen dem Verlauf der Hundespur und der letzten bekannten Handyortung“.

Spur beginnt in Fernitz

Ausgangspunkt der Suche war der Busbahnhof in Fernitz. Dort soll Martin D. laut Hinweisen von Freunden am Sonntagabend, dem 8. November, zuletzt gesehen worden sein. Am Dienstag rückten deshalb die speziell ausgebildeten Mantrailinghunde der Rettungshunde Graz aus. Vom Busbahnhof aus nahmen die Vierbeiner die Geruchsspur des Vermissten auf. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Wie die Rettungshunde Graz berichten, musste der Einsatz „aufgrund der zunehmend schlechten Sichtverhältnisse und der Kälte“ spät in der Nacht unterbrochen werden. Am Mittwoch setzten die Hundeführer ihre Arbeit fort, allerdings ohne den Mann zu finden.

Spur endet bei Handyortung

Am Donnerstagmittag rückte die Suchhundestaffel erneut aus, um die bereits aufgenommene Spur weiterzuverfolgen. Dabei zeigte sich eine auffällige Übereinstimmung. Die Geruchsspur endete laut den Rettungshunden Graz „genau in jenem Bereich, in dem das Mobiltelefon des Vermissten zuletzt geortet worden war“. Wie bereits berichtet, wurde das Handy laut Medienberichten am Sonntag gegen 23 Uhr zuletzt in Kalsdorf bei Graz geortet. Trotz dieses Anhaltspunkts konnte der Aufenthaltsort des 39-Jährigen bislang nicht geklärt werden.

©Rettungshunde Graz | Seit Dienstag stehen die Rettungshunde Graz im Sucheinsatz. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt von dem 39-Jährigen weiterhin jede Spur.

Großaufgebot sucht weiter

Nach dieser Entdeckung wurde die Suche am Donnerstag erneut intensiviert. Laut den Rettungshunden Graz erfolgten die Suchmaßnahmen „gleichzeitig zu Land und zu Wasser“. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus und durchkämmten das weitläufige Gelände. Dabei waren die Bedingungen alles andere als einfach. Vor allem „die dichte Vegetation“ und „die schwierigen Geländeverhältnisse“ stellten die Einsatzkräfte laut dem Verein vor große Herausforderungen. Dennoch wurde die Suche über mehrere Stunden fortgesetzt.

Weiterhin keine Spur

Wie aufwendig die Suche war, zeigen die Einsatzzeiten der Rettungshunde Graz. Die ehrenamtlichen Mitglieder standen laut Angaben der Organisation „20 Stunden an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Sucheinsatz“. Am Dienstag waren die Teams von 16 bis 22 Uhr unterwegs, am Mittwoch von 14 bis 20 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 17 Uhr. Trotz des großen Aufgebots fehlt von Martin D. weiterhin jede Spur. Der 39-Jährige wird seit Sonntagabend vermisst. Auch die Organisation „Österreich findet euch“ hat bereits einen Vermisstenaufruf veröffentlicht. Die Rettungshunde Graz bedanken sich abschließend bei den Beteiligten: „Danke für die gute Zusammenarbeit mit allen Einsatzkräften“.