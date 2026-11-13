Ungewöhnliche Partylocation: Rave steigt mitten im Grazer Dönerladen

Ein Döner, ein Drink und dazu elektronische Beats: In Graz wird ein Kebap-Lokal Ende November zur ungewöhnlichen Partylocation. Ein Pop-up-Rave bringt Clubstimmung an einen Ort, an dem man sie wohl nicht unbedingt erwarten würde.

Wer bei einem Besuch im Kebap-Lokal eigentlich nur etwas essen möchte, könnte am 25. November zwischen 18 und 22 Uhr in Graz eine Überraschung erleben. Denn das Lokal König.Pizza in der Elisabethstraße 78 wird an diesem Mittwochabend zur Bühne eines besonderen Pop-up-Raves. Unter dem Motto „Kebap Edition“ soll die Location für vier Stunden zum Treffpunkt für Fans elektronischer Musik werden. Statt gewöhnlicher Restaurantatmosphäre stehen an diesem Abend DJs, Beats und Partystimmung auf dem Programm.

Fünf Acts sorgen für elektronische Beats

Musikalisch erwartet die Besucher ein Line-up mit fünf Acts: CHURCHER, BLACKSTATE, JALIX, AM.SOCIETY und THE WAVES stehen hinter den Turntables. Die Veranstalter versprechen eine ungewöhnliche Kombination aus heißem Kebap und Rave – und damit ein Partyerlebnis an einem Ort, an dem man einen Clubabend nicht unbedingt vermuten würde.