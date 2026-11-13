Grazer Sternekoch unter den 50 besten Patissiers im deutschsprachigen Raum

Der Grazer Sternekoch Jan Eggers darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Er zählt zu den „50 Best Pastry Chefs 2027“ im deutschsprachigen Raum. Gewählt wurde er von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche.

Die Grazer Gastronomie darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen: Jan Eggers, Küchenchef der „Goldenen Birn“ im Parkhotel Graz, wurde in die Liste der „50 Best Pastry Chefs 2027“ aufgenommen. Damit zählt er zu den 50 besten Patissiers in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Unter den Ausgezeichneten befinden sich zwölf Personen aus Österreich.

©Philipp Lihotzky Die 50 Best Pastry Chefs by Boiron bei der Verleihung in Salzburg.

Kollegen wählen Grazer Sternekoch

Besonders an der Auszeichnung ist das Auswahlverfahren: Die Patissiers und Patissières der Branche nominieren selbst ihre zehn Favoriten. Die 50 am häufigsten genannten Namen kommen schließlich auf die Liste. Eine Reihung gibt es dabei bewusst nicht. Für Eggers hat die Anerkennung deshalb einen besonderen Stellenwert: „Diese Auszeichnung freut mich ganz besonders, weil sie von Kolleginnen und Kollegen kommt, die ich selbst bewundere“, erklärt der Grazer. Die Patisserie sei auch als Küchenchef sein „Herzstück“. In der Goldenen Birn bekomme sie deshalb in jedem Menü ihren eigenen Platz.

Schon 2024 zum „Patissier des Jahres“ gekürt

Für Jan Eggers ist es nicht die erste Anerkennung für seine Arbeit mit süßen Kreationen. Bereits 2024 zeichnete ihn Gault&Millau als „Patissier des Jahres“ aus. Auch im aktuellen Guide Gault&Millau 2027 werden seine Desserts hervorgehoben. Dort heißt es: „Patisserie als Theater, ohne Manierismus.“ Seine Expertise ist auch bei Wettbewerben gefragt: Beim Patisserie-Nachwuchswettbewerb DOUX HEROS 2026 übernahm Eggers den Vorsitz der Jury.

Auszeichnung für moderne Patisserie

Die Liste „50 Best Pastry Chefs“ wird vom Kulinarikmagazin KALK&KEGEL gemeinsam mit dem französischen Unternehmen Les vergers Boiron vergeben. „Die ,50 Best Pastry Chefs’ repräsentieren die moderne Patisserie. Gearbeitet wird ausschließlich mit Top-Qualität, im Vordergrund stehen Handwerk und Geschmack. Es geht nie um einfache Süße, sondern um die komplexe Aromenvielfalt der internationalen Patisserie“, sagt KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech. Alle Ausgezeichneten dürfen künftig eine eigene „50 Best Pastry“-Kochjacke des Herstellers Le Nouveau Chef tragen. Jan Eggers reiht sich damit in eine Auswahl von Patissiers ein, die die moderne Dessertküche im deutschsprachigen Raum prägen.