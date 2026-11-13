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/ ©Kuro Simon
Das Bild auf 5min.at zeigt den Advent in der Erlebnisregion Graz.
Grazer Winterwelt startet in die neue Saison.
Graz
13/11/2026
Bis 31. Jänner

Eislaufsaison startet: Grazer Winterwelt öffnet heute ihre Pforten

Ab heute heißt es in Graz wieder Schlittschuhe anziehen: Die Grazer Winterwelt beim Stadtpark startet am Freitag, dem 13. November, in die neue Saison. Bis Ende Jänner können Besucher dort wieder ihre Runden auf dem Eis drehen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Eisfläche ist bereit: Am heutigen Freitag öffnet die Grazer Winterwelt beim Landessportzentrum im Stadtpark wieder ihre Tore. Bis zum 31. Jänner 2027 steht die Eislauffläche für winterliche Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Neben dem klassischen Eislaufen bietet die Winterwelt auch heuer wieder Möglichkeiten zum Eisstockschießen und Eishockeyspielen. Die Eisfläche ist laut Veranstaltern barrierefrei gestaltet. Damit bietet die Anlage mitten in Graz eine Gelegenheit, sich während der kalten Jahreszeit sportlich zu betätigen. Besonders während der Adventzeit und der Weihnachtsferien dürfte die Winterwelt wieder zahlreiche Besucher anziehen.

Wie voll ist die Grazer Winterwelt?

Wer seinen Besuch möglichst entspannt planen möchte, kann vorab auch einen Blick auf die Plattform wievoll.com werfen. Dort können Besucher selbst melden, wie stark die Eisfläche gerade ausgelastet ist. Die Angaben sind kostenlos und ohne Anmeldung abrufbar. So können Eislauffans bereits vor dem Aufbruch abschätzen, wie viel auf dem Eis los ist.

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