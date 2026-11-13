Gemeinde übernimmt: Beliebtes Bad bei Graz wird gratis

Nach der Insolvenz der Betreibergesellschaft gibt es Neuigkeiten zur Zukunft des Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel. Die Gemeinde übernimmt das Erlebnisbad ab 2027 selbst. Für Besucher soll der Zugang künftig kostenlos sein.

Wie es mit dem Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) weitergeht, steht nun fest: Die Marktgemeinde übernimmt das Erlebnisbad nach dem Ende des bisherigen Pachtverhältnisses erstmals selbst. Ab der Sommersaison 2027 soll das Areal der Bevölkerung als kostenloses Naherholungsgebiet zur Verfügung stehen.

Freier Eintritt ab der Sommersaison 2027

Unter dem neuen Modell ist der Zugang zum Gelände künftig kostenlos. Grundlage dafür ist eine Badeordnung, die das Miteinander auf dem Areal regeln soll. Damit möchte die Gemeinde das Bad als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung erhalten. Die bisherige Betreibergesellschaft, die Bad Weihermühle Event und Gastronomie GmbH, war zuletzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Als Gründe für die finanzielle Schieflage wurden unter anderem Umsatzeinbußen durch die durchwachsene Wettersituation in der vergangenen Sommersaison genannt.

Bistro wird neu verpachtet

Auch für die gastronomische Versorgung gibt es bereits Pläne: Das Bistro auf dem Gelände soll neu verpachtet werden. Zusätzlich setzt die Gemeinde auf eine digitale Parkraumbewirtschaftung. Diese soll gemeinsam mit der Neuverpachtung zur Finanzierung des neuen Betriebsmodells beitragen. Geplant sind außerdem Verbesserungen bei der Infrastruktur. Dazu zählen die Sanierung der Sanitäranlagen, die Pflege und Betreuung durch Gemeindepersonal sowie eine gezielte Optimierung der Wasserqualität.

Gemeinde will Erholungsgebiet langfristig erhalten

Mit der Übernahme in Eigenregie soll die Zukunft des beliebten Freizeitareals langfristig gesichert werden. Die Gemeinde spricht von einem neuen Zukunftsmodell, das den freien Zugang für die Bevölkerung ermöglicht und gleichzeitig die laufende Betreuung des Geländes sicherstellen soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert