Nach Weikhard-Einbruch: Erneut Juwelier in Graz betroffen

Nach dem Einbruch beim Traditionsjuwelier Weikhard ist es in Graz erneut zu einem Coup gekommen: Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Freitag die Scheibe eines Juweliergeschäfts in St. Leonhard ein und stahlen Schmuck.

schreibe in einem satz worum es geht Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in ein Juweliergeschäft in Graz-St. Leonhard ein, stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt.

schreibe in einem satz worum es geht Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in ein Juweliergeschäft in Graz-St. Leonhard ein, stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt.

Gegen 2.20 Uhr löste ein Einbruchsalarm aus und verständigte die Polizei. Als eine Streife wenig später beim Juweliergeschäft in der Leonhardstraße eintraf, fanden die Beamten eine eingeschlagene Glasscheibe an der Eingangstür sowie Glasscherben vor dem Geschäft vor. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Polizisten keine Personen mehr antreffen. Auch eine Fahndung in der Umgebung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Täter waren bereits geflüchtet.

Schmuck aus Vitrine gestohlen

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Unbekannten eine Vitrine eingeschlagen und daraus Schmuckstücke entwendet haben. Wie hoch der Wert der Beute ist, steht derzeit noch nicht fest. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurde eine Spurensicherung durchgeführt, außerdem wertet die Polizei vorhandene Videoaufzeichnungen aus.

Erneut Juwelier in Graz betroffen

Erst vor Kurzem war ein Juweliergeschäft am Grazer Hauptplatz Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter hatten beim Traditionsbetrieb Weikhard eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und hochwertige Armbanduhren gestohlen. Auch damals fehlte zunächst jede Spur von den Tätern. 5 Minuten berichtete: Nächtlicher Einbruch bei bekanntem Juwelier am Grazer Hauptplatz.