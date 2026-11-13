Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Holding Graz/Karelly
Das Bild auf 5min.at zeigt die Schöckl Seilbahn
Schöckl-Seilbahn aufgrund von Sturmböen außer Betrieb.
St. Radegung
13/11/2026
Starker Wind

Windböen mit 72 km/h: Schöckl-Seilbahn steht still

Starke Windböen machen der Schöckl-Seilbahn am Freitag einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der aktuellen Windsituation ist derzeit kein Betrieb möglich.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wer am Freitag mit der Seilbahn auf den Schöckl in Graz-Umgebung fahren möchte, muss sich gedulden: Aufgrund des starken Windes bleibt die Bahn vorerst außer Betrieb. Wie das Team des Schöckl auf Facebook mitteilt, wurden am Berg Windgeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h gemessen. Auch in St. Radegund erreichte der Wind 63 km/h. Wann die Seilbahn ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch offen. Sollte sich die Windsituation verbessern, will das Schöckl-Team umgehend über eine mögliche Wiederaufnahme informieren.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at