Windböen mit 72 km/h: Schöckl-Seilbahn steht still

Wer am Freitag mit der Seilbahn auf den Schöckl in Graz-Umgebung fahren möchte, muss sich gedulden: Aufgrund des starken Windes bleibt die Bahn vorerst außer Betrieb. Wie das Team des Schöckl auf Facebook mitteilt, wurden am Berg Windgeschwindigkeiten von bis zu 72 km/h gemessen. Auch in St. Radegund erreichte der Wind 63 km/h. Wann die Seilbahn ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch offen. Sollte sich die Windsituation verbessern, will das Schöckl-Team umgehend über eine mögliche Wiederaufnahme informieren.