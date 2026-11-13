Darum leuchtete der Grazer Uhrturm gestern blau

Wer gestern einen Blick auf den Schlossberg warf, bemerkte vielleicht die ungewöhnliche Beleuchtung des Uhrturms. Das Wahrzeichen erstrahlte in Blau und machte damit auf eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit aufmerksam.

Der Grazer Uhrturm leuchtete am Donnerstagabend blau, um im Rahmen einer weltweiten Kampagne auf die Gefahren von Lungenentzündung aufmerksam zu machen.

Der Grazer Uhrturm leuchtete am Donnerstagabend blau, um im Rahmen einer weltweiten Kampagne auf die Gefahren von Lungenentzündung aufmerksam zu machen.

Am Donnerstagabend, dem 12. November, leuchtete der Grazer Uhrturm in kräftigem Blau. Dahinter steckte eine internationale Aktion: Mit der Beleuchtung beteiligte sich die Stadt Graz an der „Pneumolight-Kampagne 2026“ und setzte ein Zeichen im Kampf gegen Lungenentzündung.

Blauer Uhrturm soll auf Lungenentzündung aufmerksam machen

Pneumonie, auch Lungenentzündung genannt, zählt weltweit zu den bedeutenden Infektionskrankheiten. Besonders betroffen sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit erhöhtem gesundheitlichem Risiko. Weltweit sterben jährlich rund 2,5 Millionen Menschen an einer Pneumonie. Dabei lassen sich viele Erkrankungen durch Impfungen und eine frühzeitige Diagnose verhindern beziehungsweise behandeln. Auch der Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Weltweite Aktion mit zahlreichen Wahrzeichen

Mit der blauen Beleuchtung des Uhrturms schließt sich Graz einer internationalen Initiative an. Im Rahmen der Kampagne wurden 2024 am Welt-Pneumonie-Tag mehr als 400 bekannte Wahrzeichen in 44 Ländern blau angestrahlt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Erkrankung zu stärken und über Möglichkeiten der Vorbeugung und Früherkennung zu informieren. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr unterstützt die Aktion. „Wenn wir in Graz am 12. November den Uhrturm in Blau erstrahlen lassen, setzen wir gemeinsam mit der Initiative ‚Pneumolight‘ ein sichtbares Zeichen zum Schutz gefährdeter Personen“, betont sie. Die Beleuchtung des Grazer Wahrzeichens sollte damit nicht nur optisch auffallen, sondern auch auf die Bedeutung von Prävention und rechtzeitiger medizinischer Hilfe aufmerksam machen.