Trotz Kürzungen: Graz sichert Community Nursing

Trotz wegfallender Landesförderung bleibt das Community Nursing in Graz bestehen. Die Stadt hat eine Lösung gefunden, um das Beratungsangebot der Gesundheitsdrehscheibe auch künftig zu finanzieren.

Seit 2023 unterstützen die Community Health Nurses der Gesundheitsdrehscheibe Menschen in Graz bei gesundheitlichen Fragen. Das Angebot umfasst Beratung und Orientierung bei chronischen Erkrankungen, gesundheitlichen Beschwerden und psychischen Belastungen. Jährlich nehmen Hunderte Grazerinnen und Grazer die Unterstützung in Anspruch.

Stadt muss Finanzierungslücke schließen

Die Fortführung des Angebots war zuletzt allerdings ungewiss. Die FPÖ/ÖVP-Landesregierung hat beschlossen, die Community-Nursing-Angebote in den steirischen Gemeinden nicht weiter zu finanzieren. Für Graz entstand dadurch eine Finanzierungslücke von knapp 300.000 Euro. Die Stadt hat nach einer Lösung gesucht und kann das Angebot nun doch absichern. Möglich machen das laut Stadt Graz die Sicherung europäischer Fördermittel sowie eine entsprechende Prioritätensetzung im städtischen Budget.

Community Nurses bleiben Anlaufstelle

Damit können die Community Health Nurses auch künftig Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden, chronischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen unterstützen. Das Angebot soll weiterhin einen niederschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen und zur Prävention sowie Gesundheitsförderung beitragen. „Gerade angesichts der drastischen Einschnitte bei Gesundheit und Pflege auf Landesebene ist es besonders wichtig, dass wir diese Unterstützung weiterhin anbieten können“, sagt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Sein Dank gelte dem Team der Gesundheitsdrehscheibe sowie Stadtratskollegen Manfred Eber, mit dessen Unterstützung die Fortführung gelungen sei.