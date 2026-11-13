Nach Doping-Sperre: Graz99ers-Spieler bricht sein Schweigen

Mitte September wurde bekannt, dass Kilian Zündel wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt wurde. Nun meldet er sich erstmals ausführlich zu Wort und schildert sein Sicht in einem Video.

Nach längerer Ankündigung hat sich Kilian Zündel nun öffentlich zu seiner Doping-Sperre geäußert. In einem auf Instagram veröffentlichten Video spricht der ehemalige Graz99ers-Spieler über die Hintergründe der verbotenen Infusion und erklärt, wie es dazu gekommen sei.

Vitamin-Infusion nach dem Meistertitel

Zündel betont, dass es bei der Infusion um Vitamin C und Kochsalzlösung gegangen sei. Nach dem Meistertitel und neun Tagen Meisterfeier habe er seinen Körper bei der Regeneration unterstützen wollen. Eine Ärztin habe ihm die Infusion empfohlen. „Keine verbotene Substanz. Nach der Saison, kein Spiel, kein Wettkampf, keine Leistungssteigerung“, erklärt Zündel in dem Video. Was er allerdings nicht gewusst habe: Infusionen mit insgesamt mehr als 100 Millilitern innerhalb von zwölf Stunden sind im Profisport grundsätzlich verboten – unabhängig davon, welche Flüssigkeit verabreicht wird.

„Genau das war mein Fehler“

Er habe nicht gewusst, dass er mit der Infusion seine sportliche Karriere aufs Spiel setze. „Hätte ich gewusst, dass ich damit meine Karriere riskiere, hätte ich lieber zwei Gläser Orangensaft getrunken“, sagt Zündel. Er räumt ein, selbst nachfragen zu müssen, ob die Behandlung erlaubt sei: „Genau das war mein Fehler.“ Die Berichterstattung über den Fall sei für ihn schwierig gewesen. „Es war brutal, die Schlagzeilen zu lesen, ohne einmal meine Seite erzählen zu können“, erklärt der 25-Jährige. Gleichzeitig betont er, positiv bleiben zu wollen. Er habe sein ganzes Leben für den Sport gearbeitet und würde niemals etwas tun, das ihm selbst, seinem Team oder dem Eishockeysport schade.

Verhandlung am 10. Dezember

Wie bereits im September bekannt wurde, wurde Zündel wegen der verbotenen Infusion für zwei Jahre gesperrt. Damals hieß es, er akzeptiere die Rechtsmaßnahme und verzichte auf Rechtsmittel. Mehr dazu hier: Zwei Jahre Sperre: Graz99ers entlassen Kilian Zündel. In seinem aktuellen Video kündigt er nun an, dass es am 10. Dezember vor Gericht gehe.