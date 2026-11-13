Training bei 37 Grad: Neues Hot-Pilates-Studio in Graz eröffnet

Pilates und HIIT bei rund 37 Grad: In der Alberstraße 24 in Graz gibt es seit Anfang November ein neues Trainingsangebot. Im Heathub treffen verschiedene Workout-Formate auf Infrarotwärme.

Wer beim Training gerne ins Schwitzen kommt, findet in Graz seit 6. November ein neues Angebot. Das Studio Heathub in der Alberstraße kombiniert Pilates, Kraftübungen und HIIT mit einem besonderen Trainingsumfeld: Die Kurse finden bei rund 37 Grad statt.

Drei Trainingsformate bei 37 Grad

Je nach Kurs stehen unterschiedliche Schwerpunkte auf dem Programm. Bei „Heat X Flow“ werden moderne Pilatesübungen zu fließenden Bewegungsabläufen kombiniert. „Heat X Sculpt“ setzt auf kontrollierte Kraftübungen und viele Wiederholungen. Gewichte und Pilatesbälle kommen dabei zusätzlich zum Einsatz. Wer Kraft und Ausdauer verbinden möchte, kann das Format „Heat X Burn“ ausprobieren. Die Einheiten sollen unterschiedliche Trainingsansprüche abdecken und richten sich sowohl an Menschen mit Trainingserfahrung als auch an Neulinge.

Infrarotwärme als Teil des Trainings

Die Wärme im Studio entsteht durch eine Infrarotheizung. Anders als klassische Heizsysteme erwärmt diese Oberflächen und die Haut direkt über Strahlungswärme. Matten und Trainingsgeräte werden vom Studio bereitgestellt, die Übungen lassen sich an das persönliche Fitnesslevel anpassen.

Heathub als Treffpunkt für Bewegung

Hinter dem Studio steht ein Herzensprojekt der Betreiberin Sarah Pack, das mit Unterstützung vieler Menschen gewachsen ist. Neben dem gemeinsamen Training soll auch der Austausch untereinander eine Rolle spielen. Heathub möchte einen Ort schaffen, an dem Bewegung und Gemeinschaft zusammenkommen – ob als Start in den Tag oder nach der Arbeit.