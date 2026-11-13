Sexuelle Belästigung vorgeworfen: Wirbel nach Firmenfeier bei Holding Graz

Nach einer Firmenfeier im Oktober steht ein Betriebsrat der Holding Graz im Zentrum schwerwiegender Vorwürfe. Der Mann wurde dienstfreigestellt, ist aufgrund seiner Funktion aber weiterhin als Betriebsrat tätig.

Bei einer Feier der Holding Graz soll es im Oktober zu sexuellen Übergriffen auf eine Mitarbeiterin gekommen sein. Dem Betriebsrat wird vorgeworfen, die Frau trotz ihres erkennbaren Widerspruchs mehrfach körperlich berührt zu haben. Der Vorfall wurde angezeigt und beschäftigt mittlerweile auch die Stadt Graz.

Betriebsrat dienstfreigestellt

Die Holding-Spitze reagierte auf die Vorwürfe mit einer Dienstfreistellung des Mannes. Allerdings ist die arbeitsrechtliche Situation ungewöhnlich: Der Betroffene ist direkt beim Magistrat der Stadt Graz angestellt und der Holding lediglich dienstzugewiesen. Deshalb wird das Disziplinarverfahren auch beim Magistrat geführt. Zusätzliche Fragen wirft seine Funktion als Betriebsrat auf. Obwohl er von seinen regulären Aufgaben freigestellt wurde, kann er weiterhin seine Betriebsratsfunktion ausüben und in diesem Zusammenhang auch persönlich bei der Holding auftreten. Das sorgt intern für eine schwierige Situation.

Holding will Vorwürfe aufklären

Die Holding Graz bestätigt gegenüber Medien, dass sie sich mit dem Fall befasst. Die erhobenen Anschuldigungen würden ernst genommen und entsprechende Schritte zur umfassenden Aufklärung seien bereits eingeleitet worden. Zu konkreten Details äußert sich das Unternehmen mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz und das laufende Disziplinarverfahren nicht weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.