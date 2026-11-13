Neue Bücherregale für Graz: Vier Standorte in Geidorf bekommen Upgrade

Bücher mitnehmen, ausgelesene Werke zurücklassen und anderen eine Freude machen: In Graz-Geidorf werden vier öffentliche Bücherregale erneuert. Das erste neue Regal steht bereits am Spielplatz Schwimmschulkai.

Wer in Geidorf künftig nach neuem Lesestoff sucht, kann dafür auf ein erneuertes Bücherregal zurückgreifen. Am Spielplatz Schwimmschulkai wurde am Donnerstag, dem 12. November, das erste von insgesamt vier neuen Regalen aufgestellt. Es ersetzt die bisherige, bereits in die Jahre gekommene Konstruktion am bestehenden Standort.

Bücher kostenlos tauschen

Das Prinzip der offenen Bücherregale ist einfach: Jeder kann Bücher hineinstellen, die nicht mehr gebraucht werden, und sich im Gegenzug neuen Lesestoff mitnehmen. So bekommen ausgelesene Werke eine zweite Chance und landen nicht im Müll. Gleichzeitig können die Regale auch als Treffpunkte im öffentlichen Raum dienen. Wer beim Stöbern stehen bleibt, kommt möglicherweise mit anderen Leserinnen und Lesern ins Gespräch.

Bezirksrat finanziert neue Regale

Hinter der Erneuerung steht eine Kooperation zwischen dem Bezirksrat Geidorf und der Projektgruppe „Wir gestalten Geidorf“ der Grätzelinitiative Margaretenbad. Der Bezirksrat übernimmt die Kosten für die neuen, witterungsbeständigen Regale. Die ehrenamtliche Projektgruppe kümmert sich um den Bau und die Aufstellung. Als Vorbild diente ein rotes Bücherregal auf der Grünfläche bei der Bushaltestelle Wormgasse. Dieses wurde ebenfalls von Nachbarinnen und Nachbarn aus der Projektgruppe gebaut und aufgestellt. Beim Grätzelfest gestalteten Kinder aus Geidorf das Regal mit bunten Farben.

©Grätzelinitiative Margaretenbad Gemeinsam wurde beim Grätzelfest… ©Grätzelinitiative Margaretenbad …am Bücherregal gebaut.

Drei weitere Standorte folgen

Das neue Regal am Schwimmschulkai ist erst der Anfang: In den kommenden Monaten sollen drei weitere baufällige Bücherregale im Bezirk ersetzt werden. Die neuen Standorte wurden bereits gemeinsam mit dem Bezirksrat abgestimmt. Zum Einsatz kommt dabei die stabile gelbe Variante. Wer wissen möchte, wo es in Graz weitere Möglichkeiten zum kostenlosen Büchertausch gibt, findet eine Übersicht auf der Website des Vereins „Nachhaltig in Graz“.