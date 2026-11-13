Grazer Tuntenball: Online-Tickets bereits restlos ausverkauft

Wer beim Grazer Tuntenball dabei sein möchte, muss sich beeilen. Die Einzelkarten auf der offiziellen Website sind bereits restlos ausverkauft. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, an Karten zu kommen.

Die Online-Tickets für den Grazer Tuntenball sind bereits restlos ausverkauft. In den Vorverkaufsstellen gibt es aber noch Karten.

Die Online-Tickets für den Grazer Tuntenball sind bereits restlos ausverkauft. In den Vorverkaufsstellen gibt es aber noch Karten.

Der Grazer Tuntenball erfreut sich großer Beliebtheit. Wie die Veranstalter bekannt geben, sind die Einzelkarten im Online-Verkauf bereits restlos ausverkauft. „ONLINE TICKETS SOLD OUT!“, heißt es in dem Beitrag. Wer sich noch eine Karte für den bunten Ball sichern möchte, hat allerdings weiterhin Möglichkeiten. Denn sowohl in den Vorverkaufsstellen als auch auf der offiziellen Website sind noch bestimmte Karten erhältlich.

Hier gibt es Karten

In Graz sind Einzeltickets weiterhin bei mehreren Vorverkaufsstellen erhältlich. Dazu zählen Feel Free, Frida Tattoo, Lustspiel, tag.werk, Manuel Carlos Hair & Beauty sowie die Rosen-Apotheke. Auch außerhalb der Steiermark gibt es noch eine Möglichkeit, an Karten zu kommen. In Wien werden Einzeltickets in der Buchhandlung Löwenherz angeboten. Die Veranstalter raten allerdings zur Eile.

Weitere Möglichkeiten

Wer keine Einzelkarte mehr bekommt, kann auch auf andere Angebote zurückgreifen. Auf der offiziellen Website sind weiterhin Sitzplatzkarten sowie Hotelpakete erhältlich. Letztere beinhalten eine Nächtigung im Partnerhotel Radisson Hotel Graz inklusive Frühstück und Begrüßungsgetränk. Auch ein späterer Check-out ist je nach Verfügbarkeit möglich. Damit stehen Interessierten trotz des ausverkauften Online-Kontingents noch mehrere Möglichkeiten offen.