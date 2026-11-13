Ein Backhendl, das hilft: Besondere Aktion bei Grazer Wirt

Beim Grazer Schanzlwirt wird ein steirischer Klassiker zum Helfer: Wer das Buttermilch-Backhendl bestellt, unterstützt damit ein Jahr lang Menschen, die durch eine Krebserkrankung in finanzielle Not geraten sind. Auch ein bekannte

Ein Backhendl genießen und dabei etwas Gutes tun: Das ist ab sofort beim Schanzlwirt am Grazer Leonhardplatz möglich. Die Wirte Richard Hacksteiner und Christian Schrempf beteiligen sich an der Initiative „Köche kochen für die Krebshilfe“. Dafür haben sie sich ein traditionelles Gericht ausgesucht: ausgelöstes steirisches Buttermilch-Backhendl mit Erdäpfel-Vogerlsalat. Ein Jahr lang gehen von jedem bestellten Gericht zwei Euro an den Soforthilfefonds der Österreichischen Krebshilfe. Das Geld kommt Menschen zugute, die durch eine Krebserkrankung unverschuldet in finanzielle Not geraten sind.

©Moving.Stills Beim Grazer Schanzlwirt setzen sich die Wirte Richard Hacksteiner und Christian Schrempf für den guten Zweck ein und unterstützen mit ihrem Buttermilch-Backhendl die Österreichische Krebshilfe.

Wirte wollen helfen

Für die beiden Grazer Wirte stand schnell fest, dass sie die Aktion unterstützen möchten. „Als Renate uns von ihrer Initiative erzählt hat, war sofort klar, dass wir dabei sein möchten. Es ist uns eine besondere Freude und Ehre, mit unserem Wirtshaus einen Beitrag zu leisten und Menschen zu unterstützen, die durch eine Krebserkrankung in eine schwierige Lebenssituation geraten sind“, erklärt Hacksteiner. Auch Schrempf war es wichtig, ein Gericht auszuwählen, das zur steirischen Wirtshauskultur passt. Mit dem Buttermilch-Backhendl fiel die Wahl deshalb bewusst auf einen Klassiker der eigenen Küche.

Kosch steht am Herd

Bei der Präsentation am 12. November gab es auch prominente Unterstützung. Der steirische Kabarettist Martin Kosch stellte sich gemeinsam mit Koch Stefan Bauer an den Herd und bereitete das Buttermilch-Backhendl zu. Dabei durfte ein Schmäh natürlich nicht fehlen. „Mein Name ist Kosch – und zum Koch fehlt mir nur ein Buchstabe“, scherzte der Kabarettist. Doch hinter seinem Einsatz steckt auch eine ernste Botschaft: „Aber Spaß beiseite: Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Umso wichtiger finde ich es, dass sich Menschen mit so viel Herz und Engagement für jene einsetzen, die Hilfe dringend brauchen. Wenn ich dazu beitragen kann, auf diese wichtige Initiative aufmerksam zu machen und Unterstützung zu mobilisieren, bin ich sehr gerne dabei.“

©Moving.Stills | Kabarettist Martin Kosch und Koch Stefan Bauer bereiteten gemeinsam das steirische Buttermilch-Backhendl für die Krebshilfe zu.

Hilfe in Notlagen

Auch Initiatorin Renate Zierler und Martina Löwe von der Österreichischen Krebshilfe waren bei der Präsentation dabei. Zierler bedankte sich für das persönliche Engagement der beiden Wirte sowie von Stefan Bauer und Martin Kosch. Ihr Dank galt auch dem Sponsor Kraidlzeig, der die Initiative unterstützt. Martina Löwe machte deutlich, wie wichtig solche Aktionen für Betroffene sind. Denn neben den gesundheitlichen Belastungen kann eine Krebserkrankung auch finanzielle Sorgen mit sich bringen. Der Soforthilfefonds soll in solchen Situationen rasche und unbürokratische Unterstützung ermöglichen.