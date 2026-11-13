Neuer Blickfang in Graz: Media Tower am Jakominiplatz präsentiert

Am Grazer Jakominiplatz gibt es einen neuen Blickfang: Ein rund 38 Meter langer digitaler Media Tower zeigt künftig nicht nur Werbung, sondern auch Nachrichten, Wetterinformationen und aktuelle Warnmeldungen.

Wer am Grazer Jakominiplatz unterwegs ist, trifft auf eine neue digitale Werbe- und Informationsanlage. Der Ankünder hat dort am Freitag, dem 13. November 2026, den neuen Media Tower präsentiert. Die Anlage besteht aus sechs hochauflösenden Bildschirmen im Format 16:9. Insgesamt erstreckt sich die digitale Fläche über rund 38 Meter und ermöglicht eine Darstellung rundherum, also über 360 Grad. Damit zählt der Media Tower laut Ankünder zu den modernsten digitalen Außenwerbeanlagen Europas.

Mehr als nur Werbung

Auf den Bildschirmen sollen aber nicht nur Werbebotschaften zu sehen sein. Auch regionale, nationale und internationale Nachrichten, Sportmeldungen sowie Kultur- und Wetterinformationen gehören zum Angebot. Zusätzlich ist der Media Tower an das Katastrophenwarnsystem der Stadt Graz angebunden. Damit kann die Anlage auch wichtige Informationen für die Menschen in Graz sichtbar machen. „Unser Ziel ist es, den Media Tower zu einer digitalen Plattform für Graz zu entwickeln. Neben kommerziellen Inhalten möchten wir auch relevante Informationen und Themen aus der Region sichtbar machen und damit einen echten Mehrwert für die Menschen schaffen“, erklärt Ankünder-CEO Bernd Schönegger.

© Stadt Graz/Fischer Media-Tower mit Power: Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit den Ankünder-Geschäftsführern Dieter Weber und Bernd Schönegger (v. l.) sowie Holding-CEO Gert Heigl und Infoscreen-GF Sascha Berndl.

Tausende Menschen

Der Standort wurde bewusst gewählt. Der Jakominiplatz zählt zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt und wird täglich von tausenden Menschen genutzt. Laut den Angaben des Ankünders befinden sich rund 95.000 Fahrgäste im Umfeld der Anlage. Pro Woche werden über alle sechs Flächen hinweg rund 648.000 Werbekontakte angegeben. Damit sollen sowohl Grazer als auch Menschen aus der gesamten Region erreicht werden.

Bilder in Bewegung

Auch technisch hat der neue Media Tower einiges zu bieten. Die sechs digitalen Flächen können einzeln mit unterschiedlichen Inhalten bespielt werden. Alternativ lässt sich eine durchgehende Darstellung über 360 Grad nutzen. Dabei benötigt jedes einzelne Fenster 90 Sekunden für eine vollständige Umdrehung. „Mit dem Media Tower schaffen wir ein völlig neues digitales Kommunikationsangebot im Herzen von Graz. Die Kombination aus zentralem Standort, modernster Display-Technologie und flexibler Content-Steuerung eröffnet Werbekundinnen und Werbekunden zahlreiche neue Möglichkeiten, ihre Zielgruppen punktgenau zu erreichen“, erklärt Ankünder-Geschäftsführer Dieter Weber.