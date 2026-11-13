Holding Graz: Betriebsrat nach Belästigungsvorwürfen freigestellt

Nach einer Firmenfeier in Graz stehen schwere Vorwürfe gegen einen Betriebsrat der Holding Graz im Raum. Der Mann wurde vom Dienst freigestellt, darf seine Funktion als Personalvertreter aber weiterhin ausüben.

Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung bei einer Firmenfeier wurde ein Betriebsrat der Holding Graz vom Dienst freigestellt. Seine Funktion als Betriebsrat darf er weiterhin ausüben.

Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung bei einer Firmenfeier wurde ein Betriebsrat der Holding Graz vom Dienst freigestellt. Seine Funktion als Betriebsrat darf er weiterhin ausüben.

Nach einer Betriebsfeier der Holding Graz im Oktober sieht sich ein Betriebsrat mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontiert. Er soll eine Kollegin mehrmals bedrängt haben. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ soll es dabei mehrere Zeugen gegeben haben. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Mittlerweile wurde er von seinen dienstlichen Aufgaben entbunden.

Verfahren läuft

Die Vorwürfe haben auch für die Stadt Graz Konsequenzen. Der betroffene Personalvertreter ist nämlich beim Magistrat beschäftigt und wurde der Holding Graz für seine Tätigkeit zugewiesen. Aus diesem Grund wird das eingeleitete Disziplinarverfahren beim Magistrat geführt. Die Holding selbst hat den Mann inzwischen vom Dienst freigestellt.

Weiterhin im Betrieb

Mit der Dienstfreistellung endet allerdings nicht automatisch seine Tätigkeit als Betriebsrat. Diese Funktion darf der Mann weiterhin wahrnehmen. Damit kann er im Rahmen seiner Aufgaben als Personalvertreter auch nach der Freistellung bei der Holding Graz anwesend sein. Laut „Krone“ soll er dort auch weiterhin immer wieder anzutreffen sein.

Holding reagiert

Auf Anfrage der „Krone“ erklärte die Holding Graz, dass die Anschuldigungen ernst genommen würden. Das Unternehmen habe bereits Maßnahmen gesetzt, um den Sachverhalt vollständig zu klären. Nähere Auskünfte zum Vorfall gibt es derzeit jedoch nicht. Als Gründe nennt die Holding den Schutz der betroffenen Personen sowie das laufende Disziplinarverfahren. Für den beschuldigten Betriebsrat gilt die Unschuldsvermutung.