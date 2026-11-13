Alarm in der Nacht: Feuerwehreinsatz am Flughafen Graz

In der Nacht auf Freitag, den 13. November, wurde die Feuerwehr Feldkirchen bei Graz zum Flughafen Graz-Thalerhof alarmiert. Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst. Doch vor Ort gab es Entwarnung.

In der Nacht auf Freitag wurde die Feuerwehr Feldkirchen bei Graz zum Flughafen Graz-Thalerhof alarmiert. Vor Ort stellte sich der Alarm als Fehlalarm heraus.

In der Nacht auf Freitag wurde die Feuerwehr Feldkirchen bei Graz zum Flughafen Graz-Thalerhof alarmiert. Vor Ort stellte sich der Alarm als Fehlalarm heraus.

In der Nacht auf Freitag, den 13. November, wurde die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz zu einem Einsatz am Flughafen Graz-Thalerhof alarmiert. Auslöser war ein Brandmeldeanlagenalarm. Einsatzleiter ABI Binder erkundete daraufhin die Lage vor Ort. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Die Feuerwehr konnte somit Entwarnung geben. Das bestätigte die Feuerwehr Feldkirchen bei Graz auch in ihrer Mitteilung: „Nach der Erkundung durch Einsatzleiter ABI Binder konnte Entwarnung gegeben werden, da es sich um einen Fehlalarm handelte.“ Ein tatsächlicher Brand lag dem Alarm demnach nicht zugrunde.