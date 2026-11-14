Ab 2028 ist in Graz das ganze Jahr „steirischer herbst“

Der „steirische herbst“ steht vor einem großen Umbau: Ab 2028 übernimmt das Festival auch die Halle für Kunst in Graz und bietet ganzjährig Programm. Die drei Festivalwochen bleiben. Offen ist allerdings, wie das finanziert wird.

Erstmals soll das Festival auch außerhalb seiner gewohnten Veranstaltungswochen das ganze Jahr über mit einem eigenen Programm präsent sein. Möglich macht das die geplante Zusammenführung mit der Halle für Kunst am Grazer Stadtpark.

Erstmals soll das Festival auch außerhalb seiner gewohnten Veranstaltungswochen das ganze Jahr über mit einem eigenen Programm präsent sein. Möglich macht das die geplante Zusammenführung mit der Halle für Kunst am Grazer Stadtpark.

Der „steirische herbst“, der seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Kunstfestivals Österreichs zählt, bekommt ab 2028 eine völlig neue Aufgabe. Erstmals soll das Festival auch außerhalb seiner gewohnten Veranstaltungswochen das ganze Jahr über mit einem eigenen Programm präsent sein. Möglich macht das die geplante Zusammenführung mit der Halle für Kunst am Grazer Stadtpark. Die Pläne wurden von Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Lehofer vorgestellt. Damit soll das Festival nicht nur international sichtbar bleiben, sondern auch enger mit der steirischen Kunstszene zusammenarbeiten.

Was sich für die Grazer ab 2028 ändert

Wer befürchtet, dass das bekannte Festival in seiner bisherigen Form verschwindet, kann aufatmen. Die drei Festivalwochen sollen weiterhin stattfinden. Neu ist allerdings, dass die Halle für Kunst am Burgring künftig ganzjährig vom „steirischen herbst“ bespielt werden soll. Dort sollen Ausstellungen, künstlerische Projekte und Veranstaltungen stattfinden, die das eigentliche Festival ergänzen. Gleichzeitig soll die Halle zu einem Ort werden, an dem auch heimische Künstlerinnen und Künstler stärker vertreten sind. Für Kulturstadträtin Claudia Unger könnte die Neuausrichtung einen „zweiten Frühling“ für den „steirischen herbst“ bedeuten.

Große Pläne, aber wer bezahlt das?

So weitreichend die Veränderungen sind, eine entscheidende Frage ist noch ungeklärt: Wie viel Geld wird künftig zur Verfügung stehen? Das Gesamtbudget des „steirischen herbst“ lag 2025 bei rund 4,5 Millionen Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Halle für Kunst, deren jährlicher Betrieb mit rund 440.000 Euro beziffert wird. Die tatsächlichen Ausgaben für ein ganzjähriges Kunstprogramm könnten entsprechend höher ausfallen. Gleichzeitig stehen Stadt Graz und Land Steiermark unter finanziellem Druck. Ob die bisherige Förderung aufrechterhalten werden kann und welche Einsparungen durch die Zusammenführung möglich sind, steht derzeit nicht fest. Die finanziellen Rahmenbedingungen sollen erst gemeinsam mit der künftigen Intendanz geklärt werden.

Wer übernimmt künftig die Leitung?

Auch an der Spitze des Festivals steht ein Wechsel bevor. Die derzeitige Intendantin Ekaterina Degot wird den „steirischen herbst“ nach dem Festivaljahr 2027 verlassen. Sie hatte bereits angekündigt, sich nicht erneut um die Position zu bewerben. Die Ausschreibung für die neue Intendanz wurde für den 13. November 2026 angekündigt. Interessierte können sich bis zum 15. Dezember bewerben. Die Entscheidung soll im ersten Quartal 2027 fallen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die nicht nur Erfahrung mit internationaler Kunst mitbringt, sondern auch einen ganzjährigen Kulturbetrieb leiten kann. Das ausgeschriebene Jahresbruttogehalt beträgt mindestens 120.000 Euro.

Auch für die Halle für Kunst beginnt eine neue Ära

Die Veränderungen betreffen ebenso die bisherige Leitung der Halle für Kunst. Der Vertrag von Direktor Sandro Droschl läuft Ende 2027 aus. Er wurde über die Pläne informiert und könnte sich selbst für die neue Intendanz bewerben. Mit 1. Jänner 2028 soll die neue Struktur schließlich starten. Dann wird sich zeigen, wie der „steirische herbst“ seine bisherige Rolle als internationales Kunstfestival mit einem ganzjährigen Programm verbinden kann.