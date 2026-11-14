Freund des Grazer Amokläufers (22) wegen NS-Propaganda verurteilt

Ein 22-Jähriger, der den späteren Grazer Amokläufer seit der Volksschule kannte, ist wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt worden. Über Jahre verschickte er verbotene Inhalte in einer Chatgruppe. Am Anschlag war er nicht beteiligt.

Der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz erschütterte im Juni 2025 ganz Österreich. Nun stand ein Mann vor dem Grazer Straflandesgericht, der den damaligen Täter seit seiner Kindheit kannte. Der heute 22-Jährige war jahrelang mit ihm befreundet, spielte gemeinsam mit ihm Computerspiele und tauschte sich in einer privaten Chatgruppe aus. Was dort über mehrere Jahre verschickt wurde, brachte den jungen Mann schließlich vor Gericht. Er wurde wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig gesprochen.

Seit der Volksschule befreundet

Der Angeklagte und der spätere Amokläufer kannten sich bereits seit der Volksschule. Nachdem sie unterschiedliche Schulen besuchten, verlagerte sich ihre Freundschaft zunehmend ins Internet. Dort spielten sie gemeinsam Ego-Shooter und schrieben Nachrichten. Zusammen mit einem dritten Freund waren die beiden auch in einer Chatgruppe aktiv. Über einen Zeitraum von rund dreieinhalb Jahren soll der nun Verurteilte dort immer wieder nationalsozialistische Inhalte verbreitet haben. Darunter befanden sich Hitler-Bilder, Hakenkreuze und menschenverachtende Darstellungen mit Bezug zur NS-Zeit. Vor Gericht räumte der 22-Jährige sein Fehlverhalten ein. Anfangs seien die Nachrichten aus seiner Sicht noch harmlos gewesen, später habe sich das Ganze immer weiter gesteigert.

Keine Verbindung zum Amoklauf

Im Prozess spielte auch die Frage eine Rolle, ob der Angeklagte etwas von den Plänen seines damaligen Freundes gewusst hatte. Der 22-Jährige erklärte, dass es für ihn keine Hinweise auf die bevorstehende Gewalttat gegeben habe. Als er vom Amoklauf erfuhr, sei er völlig überrascht gewesen. Laut seinem Verteidiger meldete sich der junge Mann nach der Tat selbst bei der Polizei und legte seine Kontakte zum Täter offen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts ergaben demnach keinen Zusammenhang zwischen dem Angeklagten und dem Anschlag. Zur Erinnerung: Am 10. Juni 2025 hatte ein 21-jähriger ehemaliger Schüler am BORG Dreierschützengasse neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin getötet. Elf weitere Menschen wurden verletzt. Anschließend nahm sich der Täter selbst das Leben.

Richter fand deutliche Worte

Dass die nationalsozialistischen Inhalte über einen derart langen Zeitraum verschickt wurden, beschäftigte das Gericht besonders. Der Angeklagte versuchte, sein Verhalten mit jugendlichem Leichtsinn zu erklären. Richter Christoph Lichtenberg ließ diese Darstellung jedoch nicht einfach gelten. „Bei Ihnen war das kein einmaliger Ausbruch, es ging regelmäßig über mehrere Jahre so dahin“, hielt er dem jungen Mann entgegen. Für den Richter deutete das auf eine entsprechende Grundhaltung hin. Der 22-Jährige erklärte wiederum, dass der Amoklauf in Graz bei ihm ein Umdenken ausgelöst habe. Er spiele mittlerweile deutlich weniger Computerspiele und habe mit Ego-Shootern aufgehört.

Sechs Monate bedingte Haft

Die Geschworenen sprachen den bislang unbescholtenen Mann schließlich wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig. Das Urteil: sechs Monate bedingte Haft. Der 22-Jährige muss die Strafe somit nicht unmittelbar im Gefängnis verbüßen, solange die Voraussetzungen der bedingten Strafnachsicht eingehalten werden. Zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet. Außerdem muss der Verurteilte im Rahmen einer pädagogischen Führung die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besuchen. Der Prozess behandelte ausschließlich die nationalsozialistischen Inhalte, die der Mann verbreitet hatte. Eine Beteiligung am Grazer Amoklauf wurde ihm nicht vorgeworfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 08:06 Uhr aktualisiert