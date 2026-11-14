Wegen eines Polsters: Häftling in Graz muss länger sitzen

Ein Kopfpolster sorgt in der Justizanstalt Graz-Karlau für ein gerichtliches Nachspiel. Was zunächst wie ein vergleichsweise harmloser Vorfall hinter Gefängnismauern aussieht, hat für einen 54-jährigen Häftling ernste Folgen. Er muss zehn Monate länger in Haft bleiben. Dabei konnte ihm der Diebstahl des Polsters gar nicht nachgewiesen werden. Verurteilt wurde der Mann aus einem anderen Grund: Er hatte versucht, einen Mithäftling zu einer falschen Aussage zu bewegen.

Plötzlich lag der Polster in seiner Zelle

Der 54-Jährige war in der Justizanstalt als Hausarbeiter beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Betreuung von Räumen, die von Justizwachebeamten genutzt werden. Eines Tages verschwand aus einem dieser Räume ein medizinischer Kopfpolster, der einem Beamten gehörte. Zunächst wurde gemeinsam danach gesucht. Auch der spätere Angeklagte beteiligte sich daran. Dann kam es zu einer überraschenden Wendung: Der Häftling erklärte, dass sich ein solcher Polster in seiner eigenen Zelle befinde. Er habe ihn beim Fernsehen verwendet. Der Justizwachebeamte meldete den Vorfall. Schließlich war sein persönlicher Polster verschwunden und ausgerechnet in einer Häftlingszelle wieder aufgetaucht.

Mithäftling sollte seine Geschichte bestätigen

Vor Gericht bestritt der 54-Jährige, den Polster gestohlen zu haben. Seiner Darstellung zufolge hatte er ihn von einem anderen Häftling bekommen, der inzwischen aus der Justizanstalt entlassen worden war. Doch damit war die Angelegenheit nicht erledigt. Denn der Mann soll versucht haben, einen weiteren Insassen dazu zu bringen, diese Version zu bestätigen. Dieser Mithäftling hatte bereits gegenüber der Polizei angegeben, zu einer falschen Aussage aufgefordert worden zu sein. Vor Gericht klang seine Darstellung zunächst weniger eindeutig. Im Laufe seiner Befragung räumte er jedoch ein, dass er sehr wohl den Eindruck gehabt habe, eine unwahre Aussage machen zu sollen. Er habe zunächst zugestimmt, wolle aber keinesfalls riskieren, selbst länger im Gefängnis bleiben zu müssen.

Zwölf Vorstrafen und eine ungewöhnliche Vergangenheit

Für den 54-Jährigen war es nicht der erste Auftritt vor Gericht, so hatte er bereits zwölf Vorstrafen. In der Vergangenheit war er unter anderem in umfangreiche Betrügereien rund um den Verkauf von Autos verwickelt. Dabei hatte er sich gegenüber Kunden sogar als Richter ausgegeben. Die Geschädigten verloren insgesamt Millionenbeträge. Nun stand er erneut vor einem Richter. Diesmal ging es allerdings nicht um Autos oder hohe Geldsummen, sondern um einen Kopfpolster und die Frage, ob der Angeklagte einen Zeugen beeinflussen wollte. Am Ende fiel das Urteil für den Häftling unterschiedlich aus. Vom Vorwurf des Diebstahls wurde er freigesprochen. Das Gericht sah es nicht als erwiesen an, dass er den Polster tatsächlich gestohlen hatte. Anders entschied der Richter beim zweiten Vorwurf: Der 54-Jährige wurde wegen Bestimmung zur falschen Beweisaussage schuldig gesprochen. Die Folge sind weitere zehn Monate Haft. Damit erhöht sich auch die Zahl seiner Vorstrafen auf 13. Der Mann nahm das Urteil an.