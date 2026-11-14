Neues Lokal in Grazer Innenstadt eröffnet: Das steckt dahinter

Aus der früheren Macaron-Boutique in der Grazer Jungferngasse ist ein neues Kaffeehaus geworden: Das Café Praginski hat eröffnet. Neben Macarons gibt es jetzt eine eigene Kaffeeröstung, Kaffeespezialitäten und italienisches Flair.

In der Grazer Innenstadt gibt es eine neue Adresse für Kaffeeliebhaber. Wer durch die Jungferngasse spaziert, kann seit Freitag, dem 13. November, im Café Praginski vorbeischauen. Das Lokal befindet sich an der Ecke zur Herrengasse, wo zuvor die Macaron-Boutique Mészáros ihre Gäste empfing. Hinter dem neuen Kaffeehaus steht Alexandra Zsolnai, die den Standort bereits aus ihrer früheren Tätigkeit kennt. Nun führt sie dort ihr eigenes Café.

Macarons bleiben, aber vieles ist neu

Für alle, die regelmäßig wegen der französischen Süßigkeiten vorbeigekommen sind, gibt es eine gute Nachricht: Die Macarons verschwinden nicht aus dem Sortiment. Die zahlreichen Stammgäste haben sich gewünscht, dass die kleinen Köstlichkeiten weiterhin angeboten werden. Das neue Konzept geht allerdings deutlich über Macarons hinaus. Künftig dreht sich vieles um Kaffee und italienische Kaffeehauskultur. Geplant sind zwei bis drei verschiedene Kaffeesorten, darunter auch eine eigene Röstung der Gastgeberin. Neben klassischen Kaffeespezialitäten sollen auch Kaffeecocktails und pikante Kleinigkeiten auf der Karte stehen.

©5 Minuten Zahlreiche Gäste und Freunde feierten am Freitag mit.

Italienisches Flair mitten in Graz

Auch optisch hat sich am Standort einiges verändert. Das bisherige Geschäft wurde für das neue Café umfassend umgestaltet. Besonders auffällig sind der italienische Mosaik-Marmorboden und die originalen Fledermaus-Thonet-Stühle. Bei der Einrichtung wollte Zsolnai bewusst auf hochwertige Materialien und eine besondere Kaffeehausatmosphäre setzen. Damit unterscheidet sich das Praginski auch vom früheren Konzept der Macaron-Boutique. Während damals vor allem die süßen Spezialitäten im Mittelpunkt standen, soll das neue Lokal ein Kaffeehaus mit einem breiteren Angebot sein.

Hinter dem Namen steckt eine Familiengeschichte

Eine persönliche Bedeutung hat auch der Name des neuen Cafés. „Praginski“ bedeutet „kleiner Prager“ und ist der Spitzname ihres Schwiegervaters. Mit dem früheren Geschäft verbindet die Gastgeberin außerdem eine besondere Erinnerung: Im Mészáros lernte sie ihren Partner kennen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte das Team in den vergangenen Wochen auf Instagram immer wieder Einblicke in die Vorbereitungen gegeben, hier nachzulesen: Neues Lokal in der Grazer Innenstadt: Jetzt steht der Eröffnungstermin fest. Dort konnten Interessierte verfolgen, wie aus der Baustelle nach und nach ein Kaffeehaus wurde. Seit Freitag, dem 13. November, ist die Vorbereitung nun Geschichte: Das Café Praginski in der Jungferngasse hat seine Türen geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 09:06 Uhr aktualisiert