Streit um Grazer Altstadt: Sogar UNESCO-Status könnte wackeln

Die roten Ziegeldächer, die historischen Fassaden und die verwinkelten Gassen prägen das Bild der Grazer Innenstadt. Seit 1999 gehört die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Doch ausgerechnet beim Schutz dieses historischen Stadtbildes könnten sich die Regeln künftig ändern. Die steirische Landesregierung aus FPÖ und ÖVP plant eine Reform des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes. Was nach einer technischen Gesetzesänderung klingt, hat inzwischen eine heftige Debatte ausgelöst. Denn Kritiker befürchten, dass Bauvorhaben in den geschützten Bereichen künftig weniger streng kontrolliert werden könnten.

Was soll sich in der Grazer Altstadt ändern?

Wer derzeit in den geschützten Bereichen der Grazer Altstadt größere bauliche Veränderungen plant, muss besondere Vorgaben beachten. Dabei spielt die Altstadtsachverständigenkommission, kurz ASVK, eine zentrale Rolle. Dieses unabhängige Fachgremium beurteilt, ob geplante Bauarbeiten mit dem historischen Erscheinungsbild der Stadt vereinbar sind. Dabei geht es beispielsweise um Veränderungen an Fassaden, Dachausbauten oder andere Eingriffe, die das Stadtbild beeinflussen können. Genau hier möchte die Landesregierung ansetzen. Die geplante Reform soll Verfahren vereinfachen und unter anderem mehr Spielraum bei Dachausbauten ermöglichen. Allerdings würde sich auch die Zusammensetzung der ASVK verändern. Statt bisher acht soll die Kommission künftig nur noch sechs Mitglieder haben. Zwei davon sollen vom Land nominiert werden. Auch der Vorsitz und dessen Stellvertretung würden künftig vom Land bestimmt.

Warum Fachleute vor den Folgen warnen

Besonders umstritten ist, wer künftig die Gutachten für Bauvorhaben erstellen soll. Bisher übernimmt die unabhängige Altstadtsachverständigenkommission eine wesentliche Rolle bei der fachlichen Beurteilung. Nach dem vorliegenden Entwurf sollen künftig verstärkt einzelne Sachverständige zum Einsatz kommen, die von den jeweiligen Bauwerbern bezahlt werden. Kritiker sehen darin ein Problem: Wenn jene Personen, die ein Bauprojekt umsetzen möchten, auch die Gutachter beauftragen und bezahlen, könnte die Unabhängigkeit der Beurteilung infrage gestellt werden. Die ASVK soll zwar weiterhin bestehen bleiben, ihre bisherige Stellung würde jedoch geschwächt. Ein zusätzliches Gutachten der Kommission könnte die Baubehörde laut Entwurf einholen, wenn sie es für erforderlich hält. Verpflichtend wäre das aber nicht in jedem Fall.

Könnte Graz den UNESCO-Welterbestatus verlieren?

Diese Frage sorgt derzeit für besonders viel Aufmerksamkeit. Die Grazer Altstadt wurde 1999 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Damit wurde ihr außergewöhnlicher kultureller Wert international anerkannt. Der Welterbestatus bedeutet allerdings nicht, dass in der Altstadt grundsätzlich nichts verändert werden darf. Entscheidend ist vielmehr, dass der besondere historische Charakter und jene Eigenschaften erhalten bleiben, für die Graz ausgezeichnet wurde. Kritiker befürchten, dass eine Lockerung der Schutzbestimmungen langfristig genau diese Voraussetzungen beeinträchtigen könnte. Auch die internationale Denkmalschutzorganisation Icomos, die mit der UNESCO zusammenarbeitet, beschäftigt sich mit den Plänen. Die für Graz mitzuständige Expertin Sabine Ambrosius kündigte laut Medienberichten Gespräche mit Vertretern der Landesregierung an. Wichtig ist dabei: Eine Aberkennung des UNESCO-Welterbestatus steht derzeit nicht fest. Die Sorge bezieht sich auf mögliche langfristige Folgen der geplanten Reform.

Stadt Graz wehrt sich gegen die Pläne

Im Grazer Rathaus stößt das Vorhaben auf deutlichen Widerstand. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) kritisiert insbesondere, dass die Stadt bei der Ausarbeitung der Reform nicht eingebunden worden sei. Sie sieht den Schutz der historischen Altstadt gefährdet und fordert, dass dieser auch bei möglichen Gesetzesänderungen gewährleistet bleiben müsse. Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) äußert Kritik. Die Grünen setzen sich bereits seit Längerem für den Erhalt der bestehenden Schutzstandards ein. Für zusätzliche Diskussionen sorgt, dass das Land über ein Gesetz entscheidet, das unmittelbar die Grazer Altstadt betrifft, während die Stadt selbst nicht an dessen Ausarbeitung beteiligt war.

Auch Grazer ÖVP fordert Änderungen

Interessant ist, dass die Reform inzwischen auch innerhalb der ÖVP kritisch betrachtet wird. Der Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner hält zwar Vereinfachungen beim Altstadtschutz grundsätzlich für sinnvoll. Bei kleineren Veränderungen, etwa Firmenschildern, Markisen oder Sonnenschirmen, könnten Verfahren seiner Ansicht nach unkomplizierter gestaltet werden. Bei größeren Bauvorhaben sieht er die Sache allerdings anders. Wenn ganze Fassaden oder das Erscheinungsbild einer Straße betroffen sind, soll die unabhängige Fachkommission weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Hohensinner fordert deshalb Nachbesserungen am Gesetzesentwurf und spricht sich außerdem für eine längere Begutachtungsfrist aus. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) weist die Befürchtungen hingegen zurück. Der Schutz der historischen Altstadt werde nicht aufgegeben, betont er. Die Kommission solle weiterhin bestehen bleiben und Graz seinen besonderen Charakter bewahren.

Wie geht es jetzt weiter?

Die geplanten Änderungen sind noch nicht beschlossen. Sie sind Teil eines umfangreichen Deregulierungspakets der steirischen Landesregierung, das zahlreiche bestehende Gesetze betrifft. Während die Landesregierung Verfahren vereinfachen möchte, verlangen Kritiker klare Garantien dafür, dass der Schutz historischer Gebäude nicht geschwächt wird. Damit bleibt eine entscheidende Frage offen: Wie lassen sich Bauvorhaben in der Grazer Innenstadt erleichtern, ohne den besonderen Charakter der Altstadt zu gefährden?