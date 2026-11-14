„Ich bin bereit“: Grazer FPÖ-Stadtrat Apfelknab will an die Spitze

In der Grazer FPÖ könnte es noch im November zu einem Wechsel an der Parteispitze kommen. Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab will künftig auch die Stadtpartei führen. Das bestätigt er auf Anfrage von 5 Minuten. Ende November möchte er sich der Wahl zum Stadtparteiobmann stellen. Im exklusiven Gespräch über seine politischen Pläne erklärt er, wie er die Grazer Freiheitlichen künftig aufstellen möchte, welche Herausforderungen er sieht und warum er trotz seiner Aufgaben als Stadtrat bereit ist, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.

„Ich möchte mich dem Vertrauen unserer Mitglieder stellen“

Auf die Frage, ob er tatsächlich für den Vorsitz der Grazer FPÖ kandidieren werde, antwortet Apfelknab eindeutig: „Ja, ich möchte mich Ende November dem Vertrauen unserer Mitglieder stellen.“ Die Übernahme dieser Verantwortung sei bereits vorgesehen gewesen. Nun wolle er diesen Schritt gehen und die Stadtpartei weiterentwickeln. „Mein Anspruch ist eine geschlossene, verlässliche und bürgernahe Stadtpartei, die in den Bezirken präsent ist und konkrete Lösungen für Graz erarbeitet“, erklärt Apfelknab gegenüber 5 Minuten. Damit macht der Wirtschaftsstadtrat deutlich, welche Richtung er einschlagen möchte. Die Grazer FPÖ soll organisatorisch enger zusammenarbeiten und in den einzelnen Stadtbezirken stärker vertreten sein.

Das will Apfelknab bei der Grazer FPÖ verändern

Auch inhaltlich hat der FPÖ-Politiker bereits Vorstellungen. Zu seinen wichtigsten Themen zählt er die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, Arbeitsplätze, Sicherheit und leistbares Leben. Darüber hinaus spricht er sich für eine Verkehrspolitik aus, die sowohl die Bedürfnisse der Bevölkerung als auch jene der Grazer Betriebe berücksichtigt. Innerhalb der Partei möchte Apfelknab vor allem die Bezirksgruppen stärken. Mitglieder sollen stärker eingebunden und die Zusammenarbeit zwischen Stadtpartei, Gemeinderatsklub und Bezirksorganisationen verbessert werden. Dabei setzt er auf klare Zuständigkeiten und regelmäßige Gespräche. Eine der größten Herausforderungen sieht er darin, das Vertrauen in die Partei durch kontinuierliche Arbeit zu festigen. „Wir müssen ansprechbar sein, Anliegen aufgreifen und nachvollziehbar zeigen, was wir erreichen“, betont er.

Erste Bilanz als Wirtschaftsstadtrat: „Zu früh für eine Erfolgsbilanz“

Seit Ende August gehört Apfelknab der Grazer Stadtregierung an. Als Wirtschaftsstadtrat ist er unter anderem für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung sowie das Citymanagement zuständig. Wie fällt seine persönliche Bilanz nach den ersten Monaten aus? Grundsätzlich positiv, wie er gegenüber 5 Minuten erklärt. Gleichzeitig möchte er seine bisherige Arbeit noch nicht als Erfolgsgeschichte darstellen. „Nach wenigen Monaten ist es zu früh, bereits von einer Erfolgsbilanz zu sprechen“, stellt der Stadtrat klar. Zunächst sei es darum gegangen, die Aufgaben seines Ressorts kennenzulernen, Prioritäten festzulegen und gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungen zu erarbeiten. Besonders wichtig sei ihm der persönliche Kontakt zu den Grazer Unternehmen. Die Stadt müsse verstehen, mit welchen Schwierigkeiten Betriebe im Alltag konfrontiert seien. Überrascht habe ihn vor allem, wie viel Engagement und wie viele Ideen für den Wirtschaftsstandort Graz vorhanden seien.

Diese Projekte will er in Graz vorantreiben

Auch zu den wirtschaftspolitischen Vorhaben seiner bisherigen Amtszeit nimmt Apfelknab Stellung. Als Beispiele nennt er das modernisierte GrazGutschein-System mit neuem Onlineshop sowie das Förderprogramm „Impulse für die Grazer Innenstadt“. Bei Letzterem wurden zwölf Projekte ausgewählt, die zusätzliche Besucher in die Innenstadt bringen, leer stehende Geschäftsflächen beleben und neue Angebote schaffen sollen. Apfelknab betont allerdings, dass diese Maßnahmen auf bereits geleisteten Vorarbeiten beruhen. Er wolle ihre weitere Umsetzung begleiten. Für die kommenden Monate nennt er drei zentrale Schwerpunkte: eine lebendige Innenstadt, ein verlässliches Service für Unternehmen und eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Tourismus. Dazu sollen unter anderem der Austausch mit Betrieben intensiviert und mögliche Vereinfachungen im Zuständigkeitsbereich der Stadt geprüft werden.

Zwei wichtige Funktionen: Geht sich das aus?

Sollte Apfelknab Ende November tatsächlich zum Grazer FPÖ-Stadtparteiobmann gewählt werden, hätte er künftig zwei verantwortungsvolle Aufgaben zu erfüllen. Wie will er den Parteivorsitz mit seiner Tätigkeit als Wirtschaftsstadtrat vereinbaren? „Beide Aufgaben verlangen Einsatz, klare Prioritäten und eine gute Organisation“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Als Stadtrat trage er Verantwortung für die gesamte Grazer Wirtschaft. Dieser Aufgabe wolle er weiterhin seine volle Aufmerksamkeit widmen. Für die Parteiarbeit setzt er auf ein Team, in dem Zuständigkeiten klar verteilt sind und Verantwortung gemeinsam getragen wird. Dabei betont Apfelknab ausdrücklich, dass zwischen seiner Tätigkeit in der Stadtregierung und parteipolitischen Aufgaben unterschieden werden müsse. „Ebenso wichtig ist eine klare Trennung zwischen der Arbeit im städtischen Ressort und parteipolitischen Aufgaben“, hält er fest.