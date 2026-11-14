Kontrollamt prüft 28 Grazer Projekte: Das zeigt die Bilanz

Wie wirtschaftlich setzt Graz seine Bauprojekte um? Ein neuer Bericht des Kontrollamts liefert dazu Zahlen. Die meisten Vorhaben bleiben im vorgesehenen Kostenrahmen. Bei sieben Projekten fehlen langfristige Kostenberechnungen.

Ob Schulen, Straßenbahnstrecken oder öffentliche Gebäude: Die Stadt Graz investiert regelmäßig Millionenbeträge in ihre Infrastruktur. Wie sich diese Projekte finanziell entwickeln, hat das Grazer Kontrollamt in einem aktuellen Bericht untersucht.

Ob Schulen, Straßenbahnstrecken oder öffentliche Gebäude: Die Stadt Graz investiert regelmäßig Millionenbeträge in ihre Infrastruktur. Wie sich diese Projekte finanziell entwickeln, hat das Grazer Kontrollamt in einem aktuellen Bericht untersucht.

Ob Schulen, Straßenbahnstrecken oder öffentliche Gebäude: Die Stadt Graz investiert regelmäßig Millionenbeträge in ihre Infrastruktur. Wie sich diese Projekte finanziell entwickeln, hat das Grazer Kontrollamt in einem aktuellen Bericht untersucht. Dabei zeigt sich, dass die meisten Vorhaben innerhalb des vorgesehenen Budgets bleiben.

28 Projekte unter die Lupe genommen

Für den Bericht wurden insgesamt 28 Bau- und Infrastrukturprojekte betrachtet. Davon waren 21 bereits abgeschlossen, sieben befanden sich zum Berichtsstand noch in Fertigstellung. Für die 21 abgeschlossenen Vorhaben hatte die Stadt insgesamt rund 278 Millionen Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden bis zum Berichtsstand etwa 267 Millionen Euro ausgegeben. Die Gesamtausgaben lagen damit rund elf Millionen Euro unter dem geplanten Budget. Bei einzelnen Projekten kam es dennoch zu höheren Kosten. So wurden für die Gemeindewohnungen am Grünanger rund 8,69 Millionen Euro ausgegeben. Ursprünglich waren 8,5 Millionen Euro vorgesehen.

Bei sieben Vorhaben fehlen Berechnungen

Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts betrifft die sogenannten Lebenszykluskosten. Darunter versteht man sämtliche Kosten, die während der Nutzungsdauer eines Gebäudes oder einer Infrastruktur anfallen. Neben den ursprünglichen Baukosten zählen dazu beispielsweise Ausgaben für Energie, Reinigung, Wartung, Reparaturen und spätere Sanierungen. Laut Kontrollamt fehlen für sieben der 28 untersuchten Projekte entsprechende Berechnungen. Dazu gehören unter anderem die Sanierung des Grazer Rathauses, die Volksschule Smart City, die Innenstadtentflechtung in der Neutorgasse sowie die Sanierung städtischer Wohngebäude in der Hermann-Löns-Gasse.

Radweg am Joanneumring als Beispiel

Wie sich die laufenden Kosten über einen längeren Zeitraum entwickeln können, zeigt der Radweg am Grazer Joanneumring. Für das Projekt standen vier Millionen Euro zur Verfügung. Bis zum Berichtsstand wurden rund 3,27 Millionen Euro ausgegeben. Die berechneten Lebenszykluskosten belaufen sich hingegen auf rund 9,8 Millionen Euro über einen Zeitraum von 33 Jahren. Diese Summe umfasst die langfristige Kostenbetrachtung und ist nicht mit den bisherigen Bauausgaben gleichzusetzen. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die laufende Betreuung und Instandhaltung der Infrastruktur.

Kontrollamt verweist auf langfristige Planung

Das Kontrollamt betont in seinem Bericht, dass die wirtschaftliche Betrachtung eines Projekts nicht mit dessen Fertigstellung enden sollte. Neben den Errichtungskosten seien auch der langfristige Nutzen, die laufenden Ausgaben und die Finanzierbarkeit entscheidend. Gerade bei öffentlichen Gebäuden und Verkehrsinfrastruktur können über Jahrzehnte weitere finanzielle Verpflichtungen entstehen. Insgesamt zeigt der Bericht, dass die Stadt Graz bei den untersuchten abgeschlossenen Projekten überwiegend innerhalb der vorgesehenen Budgets geblieben ist. Gleichzeitig macht das Kontrollamt darauf aufmerksam, dass langfristige Kostenberechnungen noch nicht bei allen Vorhaben vorliegen.