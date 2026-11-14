Wirbel um Grazer Moschee: Verein steht auf Terrorliste

Ein Verein hinter einer Moschee in Graz steht auf einer Terrorliste in Ägypten. In Österreich sei eine Schließung derzeit rechtlich nicht möglich. Politik und Glaubensgemeinschaft reagieren.

Eine Entscheidung eines ägyptischen Gerichts sorgt nun auch in der Steiermark für Diskussionen. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, wurde der österreichische Verein „Liga Kultur“ auf eine Anti-Terror-Liste in Ägypten gesetzt. Die Organisation betreibt unter anderem die al-Nur-Moschee in Graz. Insgesamt betrifft die Entscheidung des Strafgerichts in Kairo 35 Organisationen und 36 Einzelpersonen. Die Einträge sollen für fünf Jahre gelten. Hintergrund sind laut Medienberichten mutmaßliche Verbindungen zur Muslimbruderschaft.

Verein war bereits im Visier der Ermittler

Bereits nach dem Terroranschlag in Wien im Jahr 2020 beschäftigten sich österreichische Staatsschützer im Rahmen der „Operation Ramses“ mit möglichen Netzwerken der Muslimbruderschaft. Dabei geriet auch die „Liga Kultur“ in den Fokus. Die Dokustelle Politischer Islam verwies ebenfalls auf mögliche personelle und ideologische Verbindungen zur Bewegung. Der Verein und betroffene Funktionäre weisen Vorwürfe im Zusammenhang mit Terrorismus, Extremismus und unerlaubter Finanzierung jedoch entschieden zurück.

Ministerium sieht keine Möglichkeit zur Schließung

Obwohl der Verein nun auf der ägyptischen Liste steht, kann die Grazer Moschee nach derzeitiger österreichischer Rechtslage nicht allein deshalb geschlossen werden. Das erklärte das zuständige Integrations- und Kultusministerium gegenüber der „Krone“. ÖVP-Ministerin Claudia Bauer fordert deshalb strengere gesetzliche Möglichkeiten im Umgang mit politischem Islam. Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), zu der die betroffene Moscheegemeinde gehört, müsse sich laut der Ministerin mit dem Fall auseinandersetzen.

FPÖ übt scharfe Kritik an der Regierung

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz macht die Bundesregierung für die aus seiner Sicht unzureichenden rechtlichen Möglichkeiten verantwortlich. Seine Partei fordere bereits seit längerer Zeit ein umfassendes Verbot des politischen Islams. Die ÖVP habe entsprechende Vorschläge bisher nicht unterstützt, kritisiert Schnedlitz in einer Aussendung. Zugleich verlangt der FPÖ-Politiker eine strengere Asyl- und Migrationspolitik. Seine Forderungen verbindet er mit dem Vorwurf, die Regierung unternehme zu wenig gegen islamistische Strukturen.

Islamische Glaubensgemeinschaft warnt vor Generalverdacht

Anders bewertet die IGGÖ gemeinsam mit der Islamischen Religionsgemeinde Steiermark (IRG) die Situation. In einer Stellungnahme betonen beide Organisationen, dass die Entscheidung aus Ägypten nicht automatisch rechtliche Folgen in Österreich habe. Entscheidend seien die österreichischen Gesetze und die Ergebnisse heimischer Behörden und Gerichte. „Wir nehmen Sicherheitsfragen sehr ernst. Gerade deshalb setzen wir auf Fakten, rechtsstaatliche Verfahren und eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden“, erklärt IRG-Steiermark-Vorsitzender Mehmet Celebi. Beide Religionsgemeinschaften sprechen sich ausdrücklich gegen Extremismus aus. Gleichzeitig dürften Moscheegemeinden und ihre Mitglieder ohne konkrete Beweise nicht pauschal verdächtigt werden. Ob die Entscheidung aus Ägypten weitere Schritte österreichischer Behörden nach sich ziehen wird, ist derzeit offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert