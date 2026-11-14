Einsatz nach Unfall auf A9: Auto mit LKW kollidiert

Auf der A9 im Bereich Seiersberg ist es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw und ein Auto waren offenbar beteiligt. Laut einem Augenzeugen kommt es zu Stau, auch die Rettung ist vor Ort.

Am Samstagnachmittag (14. November 2026) hat sich auf der A9 im Raum Seiersberg ein Verkehrsunfall ereignet. „Zwischen Abfahrt Seiersberg und Abfahrt Richtung Klagenfurt“, berichtet ein Leser gegenüber 5 Minuten. Auf Aufnahmen sind ein roter Lastwagen und ein grauer Pkw zu sehen, die miteinander kollidiert sind. Der vordere Bereich des Autos ist deutlich beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest.

Stau nach Unfall auf A9

Nach Angaben des Augenzeugen ereignete sich der Unfall im Bereich Seiersberg in Fahrtrichtung Klagenfurt. Aufgrund des Vorfalls soll sich bereits ein Stau gebildet haben. Auch Einsatzkräfte sind vor Ort. Ob Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.