„Trauma Körper“: Neue Ausstellung in Graz zeigt die Spuren der NS-Zeit

Wie verändert sich die Kunst nach Krieg, Gewalt und Zerstörung? Eine Ausstellung in der Neuen Galerie Graz beschäftigt sich mit den Folgen des Nationalsozialismus und zeigt Werke von drei bedeutenden österreichischen Künstlern.

Anlässlich des 100. Geburtstags des Malers Hannes Schwarz widmet sich die Neue Galerie Graz einem besonderen Kapitel der österreichischen Kunstgeschichte. Die Ausstellung „Trauma Körper“ bringt Arbeiten von Schwarz, Walter Pichler und Bruno Gironcoli zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Künstler nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit den Erfahrungen von Gewalt, Unterdrückung und dem Zusammenbruch bisheriger Wertvorstellungen umgingen.

Drei Künstler, eine gemeinsame Frage

Obwohl die drei Künstler unterschiedliche Lebenswege einschlugen, beschäftigen sich ihre Werke mit ähnlichen Themen: der Verletzlichkeit des Menschen, seiner Vergänglichkeit und seiner Stellung in einer von Krisen geprägten Welt. Hannes Schwarz, der 1926 geboren wurde, besuchte als Jugendlicher eine nationalsozialistische Eliteschule. Die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit beeinflusste später seine künstlerische Entwicklung. Walter Pichler und Bruno Gironcoli, beide Jahrgang 1936, erlebten die NS-Zeit hingegen als Kinder. Auch in ihren Arbeiten spielen die Grenzen menschlicher Freiheit und die Verletzlichkeit des Körpers eine wichtige Rolle.

© Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Der menschliche Körper im Mittelpunkt

Die Ausstellung zeigt, wie sich die Darstellung des Menschen nach 1945 veränderte. Statt makelloser und idealisierter Körper rückten zunehmend Verletzungen, körperliche Veränderungen und menschliche Schwäche in den Vordergrund. Besonders deutlich wird das in den Skulpturen von Pichler und Gironcoli. Ihre Werke zeigen den menschlichen Körper teilweise gar nicht unmittelbar, sondern lassen seine Anwesenheit durch Gegenstände und räumliche Konstruktionen erahnen. Auch in den Gemälden von Schwarz wird die Unsicherheit des Menschen sichtbar. Seine späteren Landschaftsbilder vermitteln häufig Einsamkeit und eine bedrückende Atmosphäre.

Kunst als Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

Kurator Günther Holler-Schuster möchte mit „Trauma Körper“ mehr als einen Rückblick auf das Schaffen von Hannes Schwarz bieten. Durch die Gegenüberstellung der drei Künstler sollen Gemeinsamkeiten sichtbar werden, die trotz ihrer unterschiedlichen Arbeitsweisen bestehen. Die ausgestellten Arbeiten und Dokumente stammen überwiegend aus den Nachlässen von Hannes Schwarz und Walter Pichler, aus der Sammlung der Neuen Galerie Graz sowie aus österreichischen Privatsammlungen. Die Schau lädt Besucher dazu ein, sich mit den langfristigen Auswirkungen der NS-Herrschaft auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wie Kunst gesellschaftliche und persönliche Erfahrungen sichtbar machen kann.