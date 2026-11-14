10.000 Mal schneller: TU Graz entwickelt neue KI-Technologie

Künstliche Intelligenz sorgt für einen weiteren Fortschritt in der Forschung. Ein Team der Technischen Universität Graz hat eine Software namens „CLARA“ entwickelt, mit der sich komplexe Abläufe in sogenannten Bioreaktoren wesentlich schneller berechnen lassen.

Künstliche Intelligenz sorgt für einen weiteren Fortschritt in der Forschung. Ein Team der Technischen Universität Graz hat eine Software namens „CLARA“ entwickelt, mit der sich komplexe Abläufe in sogenannten Bioreaktoren wesentlich schneller berechnen lassen.

Künstliche Intelligenz sorgt für einen weiteren Fortschritt in der Forschung. Ein Team der Technischen Universität Graz hat eine Software namens „CLARA“ entwickelt, mit der sich komplexe Abläufe in sogenannten Bioreaktoren wesentlich schneller berechnen lassen. Laut Universität sind die Simulationen damit bis zu 10.000 Mal schneller möglich als mit bisherigen Verfahren. Das Besondere daran: Trotz der enormen Zeitersparnis sollen die Ergebnisse weiterhin physikalisch zuverlässig bleiben. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachjournal „Chemical Engineering Science“ veröffentlicht.

Was steckt hinter der neuen Technologie?

Bioreaktoren werden unter anderem in der industriellen Produktion eingesetzt. In diesen Anlagen laufen Prozesse ab, bei denen beispielsweise Mikroorganismen, Flüssigkeiten und Gase zusammenwirken. Schon geringe Veränderungen bei Temperatur, Sauerstoff oder anderen Bedingungen können das Ergebnis beeinflussen. Um solche Abläufe zu verstehen, sind umfangreiche Computersimulationen notwendig. Diese können bislang enorme Rechenleistung beanspruchen. „Simulationen, die reale Prozesse über Tage oder Wochen abbilden, würden eventuell Monate zur Berechnung benötigen“, erklärt Forschungsleiter Stefan Radl vom Institut für Prozess- und Partikeltechnik der TU Graz.

KI vereinfacht Millionen von Datenpunkten

Genau hier setzt CLARA an. Die Software nutzt künstliche Intelligenz, um große Datenmengen automatisch zusammenzufassen. Aus Millionen einzelner Datenpunkte entstehen zwischen fünf und 50 überschaubare Bereiche. Dadurch müssen deutlich weniger Informationen berechnet werden. Wichtige Eigenschaften der untersuchten Prozesse bleiben laut den Forschern dennoch erhalten. So lassen sich beispielsweise Bereiche erkennen, in denen Stoffe nicht ausreichend vermischt werden. Auch der Austausch zwischen Gasen und Flüssigkeiten kann weiterhin berücksichtigt werden.

Von der CO₂-Bindung bis zur Batterieproduktion

Die Einsatzmöglichkeiten gehen weit über klassische Bioreaktoren hinaus. Laut TU Graz könnte CLARA unter anderem bei Verfahren zur CO₂-Bindung, bei der Nutzung von Biomasse oder in der Batterieproduktion helfen. Besonders interessant ist die Entwicklung sogenannter digitaler Zwillinge. Dabei handelt es sich um virtuelle Abbilder realer Anlagen, mit denen sich industrielle Prozesse überwachen und verbessern lassen. Die Software steht bereits kostenlos als Open-Source-Lösung zur Verfügung. Sie wird unter anderem am COMET-Zentrum BEST und beim TU-Graz-Spin-off SimVantage eingesetzt. Entwickelt wurde CLARA im Rahmen des Forschungsprojekts DigiBioTech der TU Graz.